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OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURULARI HAKKINDA BASIN DUYURUSU

23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURULARI HAKKINDA BASIN DUYURUSU
28 Aralık 2017 Perşembe 12:13

12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” başlıklı tebliğinde belirtilen 6. maddenin 1. Fıkrasında “Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.” hükmü gereğince belirtilen usul ve esaslar tebliğinde belirlenmiştir.

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 695 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslimi (şahsen, vekâleten ve vasî tâyini) ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 21 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bayburt Valiliğince mesai saatleri içerisinde Şeyhhayran Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 20, Merkez, Bayburt adresinde bulunan Bayburt Valiliği ana hizmet binasında müracaatlar alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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