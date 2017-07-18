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OHAL İNCELEME KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

OHAL İNCELEME KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU
18 Temmuz 2017 Salı 13:48

 Başvurular; Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle  Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince Valilikler veya Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.

Valiliğimize yapılacak başvurular 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Valiliğimizin Esentepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No.134/Bayburt   adresinde bulunan Valilik ek hizmet  binasının 1 inci katında bulunan İl Olağanüstü Hal Bürosunda kabul edilecektir.

            İlgililere duyurulur. ​

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