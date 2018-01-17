Aile Yaşam Merkezi’nden Öğrencilere Motivasyon Semineri Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi hanımlara verdiği hizmetlerin yanı sıra öğrencileri de unutmuyor.

Merkez bünyesinde Bayburt genelindeki tüm okulların 8. Sınıf öğrencilerine motivasyon eğitimi veriliyor. Yaşam koçu Duygu Yılmaz tarafından verilen eğitimler 18 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. Şimdiye kadar 621 öğrenciye ulaşılan eğitimlerde öğrencilere motivasyon, sınav korkusunun yenilmesi ve hedef koyma konularında seminer veriliyor.

Başkan Memiş’ten Ziyaret

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitime katılan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş öğrencilere girecekleri sınavlarla ilgili tavsiyelerde bulunarak bol bol kitap okumalarını söyledi. Memiş öğrencilere okumak istedikleri kitapları belirlemeleri halinde bu kitapları kendilerine temin etme sözü de verdi. Daha sonra Aile Yaşam Merkezinde bir süre incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş Müdür Beyza Uçurum’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.