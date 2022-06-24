ÖĞRENCİLERDEN BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ’YE ZİYARET

“Anadoluyuz Biz “projesi kapsamında Samsun’dan Bayburt’a gelen öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile birlikte Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden olup Samsun’da üniversite öğrenimi gören öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkanımız Pekmezci misafirlerine hoş geldiniz diyerek kendilerini Bayburt’ta ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Öğrencilerle sohbet eden Başkanımız Pekmezci Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında çeşitli bilgiler verdi. Misafirleri ise Başkanımız Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundular. Ziyaret Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’nin misafirlerine Türk Bayrağı rozeti, kitap ve plaket takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.