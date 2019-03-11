Vali Ali Hamza Pehlivan ile Hanımefendi Yıldız Pehlivan, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.

Programa katılmak üzere Şair Zihni Kültür Merkezi’ne gelen Vali Pehlivan ve eşi, öğrenciler tarafından karşılandı. Hanımefendi Pehlivan’a burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Hanımefendi öğrencilere teşekkür ederek hazırladıkları program için tebriklerini iletti.

Karşılamanın ardından okul öğrencileri tarafından sıfır atık kampanyasına uygun olarak üretilen el ürünleri sergisini inceleyen Vali Pehlivan ile Hanımefendi ilgililerden bilgiler aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program öğrenciler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan gösterilerin sergilenmesiyle devam etti.

Programa katılanların coşku ve tebessümle eşlik ettiği etkinlikler öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Vali Pehlivan ile Hanımefendi program sonrası etkinliğin hayata geçirilmesindeki emekleri dolayısıyla Okul Müdürü Zeynep Doğan ile öğrencilere teşekkür etti.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve eşleri ile vatandaşlar katıldı.