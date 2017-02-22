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ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN HALEP’E YARDIM

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun düzenlediği “Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir” kampanyasında Bayburt Üniversitesi ve Kızılay işbirliğiyle toplanan yardım malzemeleri, Vali İsmail Ustaoğlu’nun katıldığı törenle bölgeye uğurlandı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN HALEP’E YARDIM

Bayburt Üniversitesi Rektörlük Binası önünde düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yurt-Kur İl Müdürü Şerif Bayram, Kızılay Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy, dernek gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun yardım kampanyası kapsamında yiyecek ve giyecekten oluşan 2 tır temel yaşam malzemesinin Halep’e gönderileceğini ifade etti. İslam medeniyetinde yardımlaşmanın önemli yeri olduğunu ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Müslümanlar bir vücut gibidir. Birisinin parmağına bir diken batsa diğeri onu ciğerinde hissetmeli. Bu kültürden hareketle öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile birlikte böyle bir hassasiyet gösterdi. Bu yardım malzemelerini şimdi nasip olursa Halep’e doğru yola çıkaracağız. Kızılay’ın yardımıyla oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Herkese yardımları ve katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un konuşmasının ardından yardım malzemeleri dualar eşliğinde Halep’e uğurlandı.​

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