Ödüllü Zeka Oyunları Yarışması Başvuruları devam Ediyor.

Toplam Ödül: 30 Bin Lira Türkiye Zeka Vakfı’nın 1996 yılından bu yana insanlarımızın düşünme ve problem çözme becerilerini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışmalarının 23’üncüsü, 1 Şubat Perşembe günü eleme sorularının yayınlanmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen OYUN 2018’e yaş, eğitim gibi sınırlamalar olmadan kendine güvenen herkes katılabiliyor.

Sorular yarışmacıların bilgi birikimlerini değil, zekâlarını nasıl kullandıklarını değerlendirmeye yönelik.

Minikler, Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Emekliler! Tüm kategorilerde kayıtlar devam ediyor!

Her yaştan katılımcı tarafından merakla beklenen yarışmada bu yıl ilk defa “Emekliler” yaş grubu da bulunuyor. Oyun 2018 Minikler (6-9 yaş), Çocuklar (10-13 yaş), Gençler (14-17 yaş), Yetişkinler (18-49 yaş) ve Emekliler (50 yaş ve üzeri) olmak üzere beş ayrı yaş kategorisinde yapılıyor.

Eleme, Yarı Final ve Final sınavları üçü kategoriler arasında ortak olmak üzere toplam onar sorudan oluşuyor. Sorular her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. Yarışmanın daha önceki yıllardaki en başarılı isimlerinden oluşan Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu ise soru ve cevapların kontrol edilmesi ve itirazların değerlendirilmesini üstleniyor.

5 Kategoride Toplam Ödül 30 Bin Lira

Her kategoride ilk üçe giren yarışmacıların para ödülü aldığı Türkiye 23. Zeka Oyunları Yarışması’nda toplam ödül 30 bin Türk Lirası. Ayrıca, her kategoride ilk on sırayı alanlara kitap/dergi vb. eğitim ürünleri hediye ediliyor.

Eleme Sınavında yer alan bazı sorular şöyle:

Aşağıda ne yazıyor?

Dünün harf sayısı kadar sonraki günün harf sayısı ile yarının harf sayısı kadar önceki günün harf sayısı eşittir. Bugün günlerden ne?

Yarışmaya katılmak için son tarih 15 Mart 2018

Siz de yarışmaya dâhil olmak ve soruları cevaplamak istiyorsanız www.tzv.org.tr adresinden kayıt olarak soruları yanıtlayabilirsiniz.

TÜRKİYE ZEKA VAKFI SORU KURULU

Emrehan Halıcı - Kurul Başkanı, Soruların Hazırlayıcısı

Aziz Ateş – Kurul Üyesi, İtiraz Sorumlusu, Matematikçi, Oyun 2008 ve Oyun 2012 Birincisi, Oyun 2004 İkincisi, Oyun 2009 Dördüncüsü

Mehmet Murat Sevim – Kurul Üyesi, Bilgisayar Mühendisi (Google), Oyun 2005, Oyun 2007, Oyun 2011 Birincisi, Oyun 2008 ve Oyun 2009 14-21 Yaş Birincisi, Oyun 2006 İkincisi

Fatih Keleş – Kurul Üyesi, Bilgisayar Mühendisi (Google), Oyun 2002 Birincisi

Doç. Dr. Özgür Kişisel – Kurul Üyesi, Akademisyen (Matematik Bölümü, ODTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Fatih Sulak – Kurul Üyesi, Akademisyen (Matematik Bölümü, Atılım Üniversitesi),

Türkiye Go Şampiyonu (6 defa), Oyun 1999 İkincisi, Oyun 1997 Üçüncüsü

Ali Tamur - Kurul Üyesi, Yazılım Mühendisi (Google)

tzv.org.tr – oyun.tzv.org.tr