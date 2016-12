ODTÜ’DE YAPILAN MESCİT SALDIRISINA KINAMA

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Üniversite Birim Teşkilatı, (Bayburt ÜniAk) ODTÜ’de yapılan mescit saldırısını kınadı.

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Üniversite Birim Teşkilatı adına açıklama yapan Güral Tarba açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Geçtiğimiz günlerde sözde ‘’modern ve çağdaş çocuklar’’ olarak anılan, Tarih öncesi siyasetlerine devam eden her türlü otoriteye isyan eden, kendi kutsalları dışında ki her şeye saygısızlık eden ve bunları yaparken de kendilerini çok “cool” addeden 40 kişilik bir öğrenci müsveddesi grubu mescide namaz kılmak için giriş çıkış yapan arkadaşlarımıza saldırmışlardır.

Bahsi geçen üniversite ve öğrencilerinin her fırsatta demokrasi, hak, eşitlik ve özgürlük nidaları atıp, Yüzde 99’u Müslüman olan bir toplumda ibadet özgürlüğünü engelleme girişiminde bulunurken nasıl bir akıl tutulması yaşadıklarını merak ediyoruz.

‘’Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını yasak eden ve Yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır?’’ (BAKARA,114) ayetinden yola çıkarak yüz yıllar boyunca devam eden saldırılara ve zulümlere baş eğmeyen ataların torunları olarak üniversiteleri ilim öğrenmeye gelen gençlerin özgürce ibadet edebileceği alanlar olarak görüyor ve bu özgürlüğün kısıtlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Biliyor ve iman ediyoruz ki, “Eskiden de günümüzde de her toplumda kalkınmanın temel dayanağı, her kalkınmanın gizli kuvveti ve her fikirde de sancağı taşıyan kimseler olmuştur. ‘Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık.’ ayetinin muhatapları gibi. Bu yüzden kardeşlerimiz! Şunun bilincindeyiz ki “ümmetimizin üzerimizdeki hakkı artmış, omzumuzdaki yükün ağırlığı katlanmıştır”.

Bayburt ÜniAk ailesi olarak ODTÜ’de maddeci ve mideci zihniyete karşı namaz safında ihlas ve şecaatle Allahu Ekber diyen arkadaşlarımızın surda bir delik açtıklarına inandığımızı, bu hareketin bir neferi ve takipçisi olacağımızı ve Üniversitelerimizin artık terör ve kavga yuvaları olmaktan çıkıp çağdaş birer ilim yuvaları olmaları gerektiğini dile getiriyoruz.

Çıktığımız bu mukaddes yolun kolay olmadığının bilincindeyiz. Bizler Ak yüzlü Ak yürekli gençler! Yezide karşı dik duran Hüseyin olarak çıkacağımız bu davada kendi çıkarlarımız için Allah'ın cihan ışığı Peygamberini ve tek harfi dahi değişmemiş olan Kitabını asla kullanmayacağımızı, insanlara iftiralar atmayacağımızı, kumpaslar kurmayacağımızı, bu kutlu yoldan dönersek kendimizi bir hicrette saymayacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.

Çünkü biz ‘’Nice peygamberler vardı ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostları çarpıştılar; Allah yolunda başlarına gelenlerden yılgınlık göstermediler, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.’’Ayetine ve tüm ayetlerine şartsız koşulsuz inandığımız için oyun kuran ve oyunbozanların en hayırlısının yücesinin Allah olduğuna inancımızı bir an olsun yitirmiyoruz.

“la şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel müslimin”(Onun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım)