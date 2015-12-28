ODTÜ’de Namaz kılan öğrencilere yapılan saldırı kınandı

Bayburt Sağlık Sen üyeleri, Bayburt Memur sen üyeleri ve davetlilerin katılımıyla öğretmen evinde günü olmayanlar adına yemekli program düzenlendi.

ODTÜ’de namaz kılan öğrencilere yönelik yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Sağlık sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Bilindiği gibi sendikalar örgütlü toplumların gerekliliğindendir. Sendikacılık ise çalışanın temsilcisi olmakla birlikte toplumun yaralarına merhem olabilmek adına toplumdaki kötü gidişat dâhil her türlü toplumsal soruna parmak basmak ve çareler aramak için yapılır

Toplumsal meselelere duyarlı bir sendikal anlayışla hareket eden Sağlık-Sen’imiz bu milleti millet, bu toprakları vatan yapan değerleri kendi değerleri olarak kabul eden bir felsefeyle yoluna devam etmektedir.

Bu gavurlara karşı birlik olmalıyız.

ODTÜ’de namaz kılan öğrencilere yönelik yapılan hain saldırıyı bu vesileyle şiddetle kınıyoruz. Bu memlekette ezana ve namaza el uzatanlara gavur denir. Bu gavurlara karşı birlik olmalıyız. Namazı engellemeye, ezanı susturmaya, bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmez.

Dinimiz İslam’ın temellerinden biri olan namazın hiç kimse tarafından engellenemeyeceğini belirtmek isterim. Bu olaylara karşı bir ve beraber hareket etmenin gerekliliğine inanıyorum. Namazın her müslümanın vazgeçilmez dini vecibeleri arasında yer aldığını ifade etmek istiyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerin müslüman olmadığını ve ülke içerisindeki hainlerden oluştuğu açık ortadadır. Yapılan saldırıyı Sağlık- Sen ve Memur-Sen ailesi olarak şiddetle kınıyoruz.

ODTÜ içerisinde bu yaşananlar ilk değildir

ODTÜ’de konuşlanan, adeta kendilerini ODTÜ’nün sahibi olarak gören; kerameti kendinden menkul, yaşadığı toprakların ruhundan bihaber çeteler namaz kılan öğrencilere saldırmış ve bazı öğrencileri darp etmişlerdir. Namaza yönelik bu ciddi provokasyon karşısında Müslüman gençlerin sağduyulu yaklaşımı bir çatışmanın yaşanmasını engellemiştir. ODTÜ içerisinde bu yaşananlar ilk değildir. Daha öncede benzeri tahammülsüzlükler yaşanmıştır. Üniversiteyi kontrol etmek, babalarının çiftliği gibi yönetmek isteyen çetelerin, kendilerinden başka ve kendilerinden izinsiz herhangi bir düşüncenin örgütlenmemesi için şiddet, iftira dahil her türlü mekanizmayı işlettiği bilinmektedir. Bu saldırı olayında da sanki saldırgan kendileri değilmiş gibi mazlum edebiyatı yaparak İslam’a ve Müslümanlara karşı birliktelik çağrılarında bulunmuşlardır. ODTÜ’de ayaklarının altındaki zeminin kaydığını düşünerek çığırtkanlık yapan bu karanlık taife, Müslüman gençlerin bütün iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen provokatif saldırılardan vazgeçmemektedirler.

Ülkemizdeki insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz

Sağlık-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Yaklaşık bir senedir İslami değerlere karşı hazımsız davranan bu provokatörler, adeta sürek avı başlatarak, namaz kılan bazı öğrencileri takip ederek, yalnız yakalayıp darp etmişler, bununla da yetinmeyip bıçak çekerek, tehditler savurarak, telefonları gasp ederek iyice ileri gitmişlerdir. Müslüman gençler tüm üniversitelerde faaliyette bulundukları gibi ODTÜ’de de namaz kılmaya, mescid talebinde bulunmaya ve İslam’ın güzelliklerine insanları davet etmeye devam edeceklerdir. Bu anlamda bunu engellemek isteyen, öğrencilere baskı yapan, şiddete başvurarak başka düşüncelere hayat hakkı tanımayan anlayışların deşifre edilmesi ve bu anlayışlarla mücadele edilmesi için ülkemizdeki insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz. Saldırgan çeteler unutmasın ki bu saldırılar inanç değerlerimizden bizi bir adım bile geri attıramaz. Kendinize başka uğraşlar bulun diyor.

Sağlık-Sen’imizin bu günlere gelmesinde: Başta Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı, dualarımı sunuyor;

Katılımlarınız için teşekkür ediyor, gecemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyor sözlerimi bir dörtlükle bitirmek istiyorum.

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

Ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

Yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Bayburt Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Fikret Özbey konuşmasında;

Değerli misafirlerimiz cümleten hoş geldiniz sefalar getirdiniz, az önce sağlık sen başkanımızın da ifade ettiği gibi şu anda dünyanın neresinde olursa olsun sürekli zulmedenlerin karşısında olduğumuzu hep ifade ettik ve sonuna kadarda karşısında olacağız, şunu unutmayalım ki biz öncelikle insanız bu insanlığımızın gereği olan ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa uğrayan bir topluluk varsa biz haksızlığın karşısındayız. Bu açıdan az önceki olayların bu manada kınamasını yaparken alternatif çözümlerde de sağduyulu olmaya, insanlığımızı hatırlayarak bütün insanlara bu manada yardımcı olmaya ant ettiğimizi ifade etmek istiyorum.

Birde bunun yanı sıra sağlık sen başkanımız yine sendikacılığın ruhu itibariyle açıklamalarını yaptılar, benim bur da ifade edeceğim şu; değerli kardeşlerim biz sendika anlayışı içerisinde kurum çalışanların tümünün sıkıntılarını problemlerini giderirken aynı zamanda bunların kaynaşmasında da öncü rol almak zorundayız, işte bu programda bizim kaynaşmamıza bir vesile olduğu için bu programı düzenleyen emeği geçen katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum ve hepinize katılımızdan dolayı tek tek teşekkür ediyorum sağ olun var olun.

Programa Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, Sağlık sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, Bayburt Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Fikret Özbey, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hulki Aşır ve davetliler katıldı.

