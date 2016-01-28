NÜFUS VERİLERİ AÇIKLANDI

oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak
gerçekleşti.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,4 olarak gerçekleşti
Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında ‰13,3 iken, 2015 yılında ‰13,4 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,1 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e
yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %2 artış gösterdi
Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişi ile en çok nüfusa sahip
olan il oldu. Bunu sırasıyla %6,7 (5 milyon 270 bin 575 kişi) ile Ankara, %5,3 (4 milyon 168 bin 415 kişi) ile
İzmir, %3,6 (2 milyon 842 bin 547 kişi) ile Bursa ve %2,9 (2 milyon 288 bin 456 kişi) ile Antalya illeri takip
etti. Bayburt ili ise 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaş, 2015 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31 oldu.
Ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller
sırasıyla Sinop (39,3), Balıkesir (38,8) ve Kastamonu (38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla
Şanlıurfa (19,3), Şırnak (19,5) ve Ağrı (20,3)’dır.
Nüfus piramidi, 2015
Çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre değişmedi
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015 yılında, bir önceki yılda
olduğu gibi %67,8 (53 milyon 359 bin 594 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun
oranı ise %24’e (18 milyon 886 bin 220 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,2’ye
(6 milyon 495 bin 239 kişi) yükseldi.
Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2014 yılına
göre 1 kişi artarak 102 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 821 kişi ile nüfus yoğunluğunun en
yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile Gaziantep
takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile
Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 55, en küçük yüzölçümüne sahip
Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 275 olarak gerçekleşti.
|
|
|
|
|
|
|
|
Yıllık nüfus artış hızı (1)
|
2014
|
2015
|
|
2014
|
2015
|
|
2014
|
2015
|
|
2013-2014
|
2014-2015
|
Toplam-Total
|
77 695 904
|
78 741 053
|
71 286 182
|
72 523 134
|
6 409 722
|
6 217 919
|
13,3
|
13,4
|
Adana
|
2 165 595
|
2 183 167
|
2 165 595
|
2 183 167
|
-
|
-
|
7,6
|
8,1
|
Adıyaman
|
597 835
|
602 774
|
382 755
|
393 472
|
215 080
|
209 302
|
1,1
|
8,2
|
Afyonkarahisar
|
706 371
|
709 015
|
402 241
|
410 322
|
304 130
|
298 693
|
-1,1
|
3,7
|
Ağrı
|
549 435
|
547 210
|
299 628
|
306 352
|
249 807
|
240 858
|
-3,2
|
-4,1
|
Amasya
|
321 913
|
322 167
|
221 404
|
226 432
|
100 509
|
95 735
|
-0,2
|
0,8
|
Ankara
|
5 150 072
|
5 270 575
|
5 150 072
|
5 270 575
|
-
|
-
|
20,6
|
23,1
|
Antalya
|
2 222 562
|
2 288 456
|
2 222 562
|
2 288 456
|
-
|
-
|
29,4
|
29,2
|
Artvin
|
169 674
|
168 370
|
98 039
|
99 359
|
71 635
|
69 011
|
2,0
|
-7,7
|
Aydın
|
1 041 979
|
1 053 506
|
1 041 979
|
1 053 506
|
-
|
-
|
20,4
|
11,0
|
Balıkesir
|
1 189 057
|
1 186 688
|
1 189 057
|
1 186 688
|
-
|
-
|
22,4
|
-2,0
|
Bilecik
|
209 925
|
212 361
|
163 509
|
167 692
|
46 416
|
44 669
|
5,0
|
11,5
|
Bingöl
|
266 019
|
267 184
|
155 697
|
160 614
|
110 322
|
106 570
|
1,9
|
4,4
|
Bitlis
|
338 023
|
340 449
|
189 375
|
194 928
|
148 648
|
145 521
|
2,6
|
7,2
|
Bolu
|
284 789
|
291 095
|
195 357
|
203 696
|
89 432
|
87 399
|
4,6
|
21,9
|
Burdur
|
256 898
|
258 339
|
167 736
|
171 237
|
89 162
|
87 102
|
-1,4
|
5,6
|
Bursa
|
2 787 539
|
2 842 547
|
2 787 539
|
2 842 547
|
-
|
-
|
16,8
|
19,5
|
Çanakkale
|
511 790
|
513 341
|
297 086
|
302 186
|
214 704
|
211 155
|
18,7
|
3,0
|
Çankırı
|
183 550
|
180 945
|
125 961
|
126 058
|
57 589
|
54 887
|
-39,3
|
-14,3
|
Çorum
|
527 220
|
525 180
|
374 976
|
381 303
|
152 244
|
143 877
|
-9,2
|
-3,9
|
Denizli
|
978 700
|
993 442
|
978 700
|
993 442
|
-
|
-
|
15,7
|
15,0
|
Diyarbakır
|
1 635 048
|
1 654 196
|
1 635 048
|
1 654 196
|
-
|
-
|
17,0
|
11,6
|
Edirne
|
400 280
|
402 537
|
283 845
|
289 433
|
116 435
|
113 104
|
4,3
|
5,6
|
Elazığ
|
568 753
|
574 304
|
424 994
|
438 846
|
143 759
|
135 458
|
0,9
|
9,7
|
Erzincan
|
223 633
|
222 918
|
129 575
|
127 176
|
94 058
|
95 742
|
16,4
|
-3,2
|
Erzurum
|
763 320
|
762 321
|
763 320
|
762 321
|
-
|
-
|
-4,5
|
-1,3
|
Eskişehir
|
812 320
|
826 716
|
812 320
|
826 716
|
-
|
-
|
15,6
|
17,6
|
Gaziantep
|
1 889 466
|
1 931 836
|
1 889 466
|
1 931 836
|
-
|
-
|
24,1
|
22,2
|
Giresun
|
429 984
|
426 686
|
270 615
|
275 554
|
159 369
|
151 132
|
11,6
|
-7,7
|
Gümüşhane
|
146 353
|
151 449
|
87 978
|
99 508
|
58 375
|
51 941
|
34,3
|
34,2
|
Hakkari
|
276 287
|
278 775
|
150 779
|
152 790
|
125 508
|
125 985
|
11,8
|
9,0
|
Hatay
|
1 519 836
|
1 533 507
|
1 519 836
|
1 533 507
|
-
|
-
|
11,1
|
9,0
|
Isparta
|
418 780
|
421 766
|
294 030
|
300 255
|
124 750
|
121 511
|
2,4
|
7,1
|
Mersin
|
1 727 255
|
1 745 221
|
1 727 255
|
1 745 221
|
-
|
-
|
12,5
|
10,3
|
İstanbul
|
14 377 018
|
14 657 434
|
14 377 018
|
14 657 434
|
-
|
-
|
15,2
|
19,3
|
İzmir
|
4 113 072
|
4 168 415
|
4 113 072
|
4 168 415
|
-
|
-
|
12,7
|
13,4
|
Kars
|
296 466
|
292 660
|
131 156
|
133 334
|
165 310
|
159 326
|
-14,8
|
-12,9
|
Kastamonu
|
368 907
|
372 633
|
214 188
|
226 868
|
154 719
|
145 765
|
2,2
|
10,0
|
Kayseri
|
1 322 376
|
1 341 056
|
1 322 376
|
1 341 056
|
-
|
-
|
20,6
|
14,0
|
Kırklareli
|
343 723
|
346 973
|
236 502
|
243 018
|
107 221
|
103 955
|
9,2
|
9,4
|
Kırşehir
|
222 707
|
225 562
|
168 022
|
173 222
|
54 685
|
52 340
|
-3,5
|
12,7
|
Kocaeli
|
1 722 795
|
1 780 055
|
1 722 795
|
1 780 055
|
-
|
-
|
27,4
|
32,7
|
Konya
|
2 108 808
|
2 130 544
|
2 108 808
|
2 130 544
|
-
|
-
|
14,1
|
10,3
|
Kütahya
|
571 554
|
571 463
|
387 953
|
393 115
|
183 601
|
178 348
|
-0,9
|
-0,2
|
Malatya
|
769 544
|
772 904
|
769 544
|
772 904
|
-
|
-
|
9,1
|
4,4
|
Manisa
|
1 367 905
|
1 380 366
|
1 367 905
|
1 380 366
|
-
|
-
|
6,2
|
9,1
|
Kahramanmaraş
|
1 089 038
|
1 096 610
|
1 089 038
|
1 096 610
|
-
|
-
|
12,3
|
6,9
|
Mardin
|
788 996
|
796 591
|
788 996
|
796 591
|
-
|
-
|
11,8
|
9,6
|
Muğla
|
894 509
|
908 877
|
894 509
|
908 877
|
-
|
-
|
31,6
|
15,9
|
Muş
|
411 216
|
408 728
|
160 888
|
163 040
|
250 328
|
245 688
|
-3,2
|
-6,1
|
Nevşehir
|
286 250
|
286 767
|
171 078
|
174 195
|
115 172
|
112 572
|
2,8
|
1,8
|
Niğde
|
343 898
|
346 114
|
185 784
|
189 670
|
158 114
|
156 444
|
0,7
|
6,4
|
Ordu
|
724 268
|
728 949
|
724 268
|
728 949
|
-
|
-
|
-9,9
|
6,4
|
Rize
|
329 779
|
328 979
|
211 495
|
215 596
|
118 284
|
113 383
|
4,8
|
-2,4
|
Sakarya
|
932 706
|
953 181
|
932 706
|
953 181
|
-
|
-
|
16,6
|
21,7
|
Samsun
|
1 269 989
|
1 279 884
|
1 269 989
|
1 279 884
|
-
|
-
|
6,5
|
7,8
|
Siirt
|
318 366
|
320 351
|
198 815
|
204 023
|
119 551
|
116 328
|
13,3
|
6,2
|
Sinop
|
204 526
|
204 133
|
112 511
|
115 114
|
92 015
|
89 019
|
-0,2
|
-1,9
|
Sivas
|
623 116
|
618 617
|
446 663
|
451 930
|
176 453
|
166 687
|
-1,1
|
-7,2
|
Tekirdağ
|
906 732
|
937 910
|
906 732
|
937 910
|
-
|
-
|
36,2
|
33,8
|
Tokat
|
597 920
|
593 990
|
370 709
|
379 869
|
227 211
|
214 121
|
-1,3
|
-6,6
|
Trabzon
|
766 782
|
768 417
|
766 782
|
768 417
|
-
|
-
|
11,2
|
2,1
|
Tunceli
|
86 527
|
86 076
|
55 935
|
56 401
|
30 592
|
29 675
|
12,8
|
-5,2
|
Şanlıurfa
|
1 845 667
|
1 892 320
|
1 845 667
|
1 892 320
|
-
|
-
|
24,0
|
25,0
|
Uşak
|
349 459
|
353 048
|
242 889
|
248 683
|
106 570
|
104 365
|
8,5
|
10,2
|
Van
|
1 085 542
|
1 096 397
|
1 085 542
|
1 096 397
|
-
|
-
|
14,3
|
9,9
|
Yozgat
|
432 560
|
419 440
|
265 792
|
262 864
|
166 768
|
156 576
|
-26,6
|
-30,8
|
Zonguldak
|
598 796
|
595 907
|
359 910
|
363 707
|
238 886
|
232 200
|
-4,6
|
-4,8
|
Aksaray
|
384 252
|
386 514
|
245 122
|
250 827
|
139 130
|
135 687
|
3,8
|
5,9
|
Bayburt
|
80 607
|
78 550
|
45 488
|
46 276
|
35 119
|
32 274
|
63,9
|
-25,9
|
Karaman
|
240 362
|
242 196
|
172 322
|
175 790
|
68 040
|
66 406
|
10,1
|
7,6
|
Kırıkkale
|
271 092
|
270 271
|
234 104
|
235 575
|
36 988
|
34 696
|
-13,1
|
-3,0
|
Batman
|
557 593
|
566 633
|
433 420
|
444 209
|
124 173
|
122 424
|
18,1
|
16,1
|
Şırnak
|
488 966
|
490 184
|
305 881
|
304 228
|
183 085
|
185 956
|
28,4
|
2,5
|
Bartın
|
189 405
|
190 708
|
75 085
|
77 827
|
114 320
|
112 881
|
1,4
|
6,9
|
Ardahan
|
100 809
|
99 265
|
36 601
|
36 582
|
64 208
|
62 683
|
-19,4
|
-15,4
|
Iğdır
|
192 056
|
192 435
|
105 276
|
107 320
|
86 780
|
85 115
|
8,5
|
2,0
|
Yalova
|
226 514
|
233 009
|
160 803
|
167 558
|
65 711
|
65 451
|
28,6
|
28,3
|
Karabük
|
231 333
|
236 978
|
176 423
|
183 141
|
54 910
|
53 837
|
4,7
|
24,1
|
Kilis
|
128 781
|
130 655
|
94 414
|
97 411
|
34 367
|
33 244
|
1,5
|
14,4
|
Osmaniye
|
506 807
|
512 873
|
379 653
|
388 158
|
127 154
|
124 715
|
15,6
|
11,9
|
Düzce
|
355 549
|
360 388
|
|
217 224
|
224 282
|
|
138 325
|
136 106
|
|
11,4
|
13,5