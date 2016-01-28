NÜFUS VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olurken,Bayburt 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu

NÜFUS VERİLERİ AÇIKLANDI
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 Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun

oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak

gerçekleşti.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,4 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında ‰13,3 iken, 2015 yılında ‰13,4 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,1 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e

yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %2 artış gösterdi

Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişi ile en çok nüfusa sahip

olan il oldu. Bunu sırasıyla %6,7 (5 milyon 270 bin 575 kişi) ile Ankara, %5,3 (4 milyon 168 bin 415 kişi) ile

İzmir, %3,6 (2 milyon 842 bin 547 kişi) ile Bursa ve %2,9 (2 milyon 288 bin 456 kişi) ile Antalya illeri takip

etti. Bayburt ili ise 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaş, 2015 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31 oldu.

Ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller

sırasıyla Sinop (39,3), Balıkesir (38,8) ve Kastamonu (38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla

Şanlıurfa (19,3), Şırnak (19,5) ve Ağrı (20,3)’dır.

Nüfus piramidi, 2015

Çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre değişmedi

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015 yılında, bir önceki yılda

olduğu gibi %67,8 (53 milyon 359 bin 594 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun

oranı ise %24’e (18 milyon 886 bin 220 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,2’ye

(6 milyon 495 bin 239 kişi) yükseldi.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2014 yılına

göre 1 kişi artarak 102 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 821 kişi ile nüfus yoğunluğunun en

yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile Gaziantep

takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile

Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 55, en küçük yüzölçümüne sahip

Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 275 olarak gerçekleşti.




İl
Provinces


Toplam
Total

 


İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers

 


Belde ve köyler
Towns and villages

 

Yıllık nüfus artış hızı (1)
Annual growth rate of population (1)
 (‰)

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2013-2014

2014-2015

Toplam-Total

77 695 904

78 741 053

71 286 182

72 523 134

6 409 722

6 217 919

13,3

13,4

Adana

2 165 595

2 183 167

2 165 595

2 183 167

-

-

7,6

8,1

Adıyaman

 597 835

 602 774

 382 755

 393 472

 215 080

 209 302

1,1

8,2

Afyonkarahisar

 706 371

 709 015

 402 241

 410 322

 304 130

 298 693

-1,1

3,7

Ağrı

 549 435

 547 210

 299 628

 306 352

 249 807

 240 858

-3,2

-4,1

Amasya

 321 913

 322 167

 221 404

 226 432

 100 509

 95 735

-0,2

0,8

Ankara

5 150 072

5 270 575

5 150 072

5 270 575

-

-

20,6

23,1

Antalya

2 222 562

2 288 456

2 222 562

2 288 456

-

-

29,4

29,2

Artvin

 169 674

 168 370

 98 039

 99 359

 71 635

 69 011

2,0

-7,7

Aydın

1 041 979

1 053 506

1 041 979

1 053 506

-

-

20,4

11,0

Balıkesir

1 189 057

1 186 688

1 189 057

1 186 688

-

-

22,4

-2,0

Bilecik

 209 925

 212 361

 163 509

 167 692

 46 416

 44 669

5,0

11,5

Bingöl

 266 019

 267 184

 155 697

 160 614

 110 322

 106 570

1,9

4,4

Bitlis

 338 023

 340 449

 189 375

 194 928

 148 648

 145 521

2,6

7,2

Bolu

 284 789

 291 095

 195 357

 203 696

 89 432

 87 399

4,6

21,9

Burdur

 256 898

 258 339

 167 736

 171 237

 89 162

 87 102

-1,4

5,6

Bursa

2 787 539

2 842 547

2 787 539

2 842 547

-

-

16,8

19,5

Çanakkale

 511 790

 513 341

 297 086

 302 186

 214 704

 211 155

18,7

3,0

Çankırı

 183 550

 180 945

 125 961

 126 058

 57 589

 54 887

-39,3

-14,3

Çorum

 527 220

 525 180

 374 976

 381 303

 152 244

 143 877

-9,2

-3,9

Denizli

 978 700

 993 442

 978 700

 993 442

-

-

15,7

15,0

Diyarbakır

1 635 048

1 654 196

1 635 048

1 654 196

-

-

17,0

11,6

Edirne

 400 280

 402 537

 283 845

 289 433

 116 435

 113 104

4,3

5,6

Elazığ

 568 753

 574 304

 424 994

 438 846

 143 759

 135 458

0,9

9,7

Erzincan

 223 633

 222 918

 129 575

 127 176

 94 058

 95 742

16,4

-3,2

Erzurum

 763 320

 762 321

 763 320

 762 321

-

-

-4,5

-1,3

Eskişehir

 812 320

 826 716

 812 320

 826 716

-

-

15,6

17,6

Gaziantep

1 889 466

1 931 836

1 889 466

1 931 836

-

-

24,1

22,2

Giresun

 429 984

 426 686

 270 615

 275 554

 159 369

 151 132

11,6

-7,7

Gümüşhane

 146 353

 151 449

 87 978

 99 508

 58 375

 51 941

34,3

34,2

Hakkari

 276 287

 278 775

 150 779

 152 790

 125 508

 125 985

11,8

9,0

Hatay

1 519 836

1 533 507

1 519 836

1 533 507

-

-

11,1

9,0

Isparta

 418 780

 421 766

 294 030

 300 255

 124 750

 121 511

2,4

7,1

Mersin

1 727 255

1 745 221

1 727 255

1 745 221

-

-

12,5

10,3

İstanbul

14 377 018

14 657 434

14 377 018

14 657 434

-

-

15,2

19,3

İzmir

4 113 072

4 168 415

4 113 072

4 168 415

-

-

12,7

13,4

Kars

 296 466

 292 660

 131 156

 133 334

 165 310

 159 326

-14,8

-12,9

Kastamonu

 368 907

 372 633

 214 188

 226 868

 154 719

 145 765

2,2

10,0

Kayseri

1 322 376

1 341 056

1 322 376

1 341 056

-

-

20,6

14,0

Kırklareli

 343 723

 346 973

 236 502

 243 018

 107 221

 103 955

9,2

9,4

Kırşehir

 222 707

 225 562

 168 022

 173 222

 54 685

 52 340

-3,5

12,7

Kocaeli

1 722 795

1 780 055

1 722 795

1 780 055

-

-

27,4

32,7

Konya

2 108 808

2 130 544

2 108 808

2 130 544

-

-

14,1

10,3

Kütahya

 571 554

 571 463

 387 953

 393 115

 183 601

 178 348

-0,9

-0,2

Malatya

 769 544

 772 904

 769 544

 772 904

-

-

9,1

4,4

Manisa

1 367 905

1 380 366

1 367 905

1 380 366

-

-

6,2

9,1

Kahramanmaraş

1 089 038

1 096 610

1 089 038

1 096 610

-

-

12,3

6,9

Mardin

 788 996

 796 591

 788 996

 796 591

-

-

11,8

9,6

Muğla

 894 509

 908 877

 894 509

 908 877

-

-

31,6

15,9

Muş

 411 216

 408 728

 160 888

 163 040

 250 328

 245 688

-3,2

-6,1

Nevşehir

 286 250

 286 767

 171 078

 174 195

 115 172

 112 572

2,8

1,8

Niğde

 343 898

 346 114

 185 784

 189 670

 158 114

 156 444

0,7

6,4

Ordu

 724 268

 728 949

 724 268

 728 949

-

-

-9,9

6,4

Rize

 329 779

 328 979

 211 495

 215 596

 118 284

 113 383

4,8

-2,4

Sakarya

 932 706

 953 181

 932 706

 953 181

-

-

16,6

21,7

Samsun

1 269 989

1 279 884

1 269 989

1 279 884

-

-

6,5

7,8

Siirt

 318 366

 320 351

 198 815

 204 023

 119 551

 116 328

13,3

6,2

Sinop

 204 526

 204 133

 112 511

 115 114

 92 015

 89 019

-0,2

-1,9

Sivas

 623 116

 618 617

 446 663

 451 930

 176 453

 166 687

-1,1

-7,2

Tekirdağ

 906 732

 937 910

 906 732

 937 910

-

-

36,2

33,8

Tokat

 597 920

 593 990

 370 709

 379 869

 227 211

 214 121

-1,3

-6,6

Trabzon

 766 782

 768 417

 766 782

 768 417

-

-

11,2

2,1

Tunceli

 86 527

 86 076

 55 935

 56 401

 30 592

 29 675

12,8

-5,2

Şanlıurfa

1 845 667

1 892 320

1 845 667

1 892 320

-

-

24,0

25,0

Uşak

 349 459

 353 048

 242 889

 248 683

 106 570

 104 365

8,5

10,2

Van

1 085 542

1 096 397

1 085 542

1 096 397

-

-

14,3

9,9

Yozgat

 432 560

 419 440

 265 792

 262 864

 166 768

 156 576

-26,6

-30,8

Zonguldak

 598 796

 595 907

 359 910

 363 707

 238 886

 232 200

-4,6

-4,8

Aksaray

 384 252

 386 514

 245 122

 250 827

 139 130

 135 687

3,8

5,9

Bayburt

 80 607

 78 550

 45 488

 46 276

 35 119

 32 274

63,9

-25,9

Karaman

 240 362

 242 196

 172 322

 175 790

 68 040

 66 406

10,1

7,6

Kırıkkale

 271 092

 270 271

 234 104

 235 575

 36 988

 34 696

-13,1

-3,0

Batman

 557 593

 566 633

 433 420

 444 209

 124 173

 122 424

18,1

16,1

Şırnak

 488 966

 490 184

 305 881

 304 228

 183 085

 185 956

28,4

2,5

Bartın

 189 405

 190 708

 75 085

 77 827

 114 320

 112 881

1,4

6,9

Ardahan

 100 809

 99 265

 36 601

 36 582

 64 208

 62 683

-19,4

-15,4

Iğdır

 192 056

 192 435

 105 276

 107 320

 86 780

 85 115

8,5

2,0

Yalova

 226 514

 233 009

 160 803

 167 558

 65 711

 65 451

28,6

28,3

Karabük

 231 333

 236 978

 176 423

 183 141

 54 910

 53 837

4,7

24,1

Kilis

 128 781

 130 655

 94 414

 97 411

 34 367

 33 244

1,5

14,4

Osmaniye

 506 807

 512 873

 379 653

 388 158

 127 154

 124 715

15,6

11,9

Düzce

 355 549

 360 388

 

 217 224

 224 282

 

 138 325

 136 106

 

11,4

13,5

 

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yns - 12 ay önce
bayburta yatırım lazım çok düşük nüfusu
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