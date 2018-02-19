Nizam-ı Çeri Ocakları,Mücahitleri Afrin Cephesine dualarla uğurlandı

Gönüllü cepheye gitmek isteyen çok sayıda genç dua ve tekbirlerle Afrin cephesine gönderildi.

Vatanın bütünlüğü birliği için kendilerine bu uğurda görev edinmiş 10 gönüllü mücahit genç özel düzenlenen törenle uğurlandı. Nizami Çeri Ocakları,İş adamı Yahya Bozkurtoğlu'nun finansması ile yürütülen organizasyonda,Suriye cephesine gönüllü mücahitleri uğurlamak için yaptığı program, İstiklal Marşı ve Şehitlere saygı duruşunun ardından yapılan dualarla yola çıktılar.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde yapılan uğurlama törenine çok sayıda katılımcı yerini alırken vatandaşlarında ilgisi büyüktü. Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Cepheye gidecek Mücahitler vatan için görev almanın gururuyla uğurlandılar.

Bu özel törende Kafkas Artvin dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kamer Vakfı başkanı Cafer Ay, Kızıl Hilal İstanbul il başkanı Serdar vuranel, Bakırköy gençliği Yaşatma Derneği Başkanı Turgay özeke, Biz Bir Aileyiz platformu başkanı Mehmet Dener, BBP Bahçelievler İlçe Başkanlığı Serkan Karacaoğlu,İstanbulda Faaliyet gösteren Bayburtlu Stk temsilcileri, İstanbul Muhtarlar federasyonu başkanı ve ismini sayamadığımız çok sayıda katılımcı uğurlama töreninde hazır bulundular.

Program sunuculuğunu Radyo Tv program yapımcısı Tutku Bozkurt yaparken Kanal7 Avrupa perihanla adım adım program yapımcısı Perihan Bozkurt'da bu özel programı kendi yayınına taşıdı.