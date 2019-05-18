Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında suya kapılan 2 askerimiz şehit oldu.

Trabzon-Bayburt sınırında yer alan Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Yapılan arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılan asker şehit olurken, kayıp diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

Şehit olan askerlerden birinin uzman çavuş diğerinin astsubay olduğu öğrenildi.

Vali Ustaoğlu'ndan açıklama

Öte yandan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çalışmaların yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Mayıs Cuma günü AA muhabiri Nişancı'nın Soğanlı Dağı'nda çekim yaptığı sırada kayarak dereye düşmesinden sonra bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de burada arama faaliyetini sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, "Bugün Çaykara'ya bağlı Çamlıkaya bölgesinde arama faaliyetini sürdürürken 2 JAK personelimiz akıntıya kapılarak maalesef şehit düştü." dedi. Vali Ustaoğlu, başta aileleri olmak üzere herkese başsağlığı diledi.

Öte yandan, Vali Ustaoğlu'nun açıklamasının ardından nabız alınan askerlerden birine sağlık ekiplerince yaklaşık 2 saat müdahale edildi ancak sonuç alınamadı.

Bakan Selçuk'tan başsağlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bayburt'ta devam eden AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan fedakar askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.