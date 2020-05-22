AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Geçen yıl 10 Mayıs’ta Bayburt – Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağları Derebaşı virajları mevkiinde sürdürülen karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşen AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Arama kurtarma çalışmalarının on üçüncü gününde cansız bedenine ulaşılan Nişancı, 24 Mayıs’ta düzenlenen törenle merkeze bağlı Söğütlü Köyü’nde toprağa verildi.
Abdulkadir Nişancı, vefatının birinci yıl dönümünde sevenleri ve meslektaşlarının katılımıyla kabri başında dualarla anıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan anma töreni bugün gerçekleştirildi.
Törende Nişancı, için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Vali Cüneyt Epcim, tören sonrası Nişancı’nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile babası Nafiz Nişancı’ya taziyelerini iletti.
Merkez’e bağlı Söğütlü Köyü’nde düzenlenen törene merhum Abdulkadir Nişancı’nın ağabeyi Abdurrahman Nişancı'nın yanı sıra Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve meslektaşları katıldı.
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