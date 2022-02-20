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“NİHAT BOZKURT” SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 9.Genel Başkanı Nihat Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.

“NİHAT BOZKURT” SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
20 Şubat 2022 Pazar 17:12

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 9.Genel Başkanı Nihat Nihat Bozkurt Bu gün öğle namazından sonra Karacaahmet Ahmet Şakirin Camiinde kılınan Cenaze Namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Dernek Başkanlarından,Bürokratlardan ve hemşerilerimizden bir çok seveni katıldı.

Türkiye'nin İlk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde 1979-1985 Yıllarında Genel Başkanlık Yapan Nihat Bozkurt 95 Yaşındaydı.

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