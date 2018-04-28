Bayburt TSO o hizmeti de hayata geçirdi Odamız ilimizde sayısal takograf kartı basımı ve dağıtımı hizmetini de hayata geçirmiş bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan Takograf Cihazlarında kullanılan takograf kartları için ilimizde şirket sahipleri ve sürücülerin bu hizmeti artık il dışına çıkmadan Odamızdan temin edebileceklerini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Kısa bir süre önce başladığımız hazırlıkları bitirmiş ve altyapıyı hazır hale getirmiş bulunuyoruz. İlimizde takograf cihazı kullanan ve sürücü kartlarını il dışından temin etmek zorunda olan işletmelerin önemli bir ihtiyacını artık il dışına çıkmadan Odamızda karşılayacağız.

Nefes kredisi ile düşük faiz ve uygun vadeli geri ödeme imkanı sunarak ilimiz özel sektörüne nefes aldırıyoruz

Ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere; “TOBB NEFES KREDİSİ’’ adı altında ilimizde de şubeleri bulunan 4 bankayla ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında protokol imzalanmıştır. Biz de projeye Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak kaynak aktararak, Odamız üyelerinin krediden faydalanma imkanı sunuyoruz.

Bu süreçte;

• Kredi, ilk 6 ay geri ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödemeli) takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere, toplam 18 ay üzerinden kullandırılacaktır.

• Kredinin brüt faiz oranı aylık % 0,99, yıllık % 11,88’dir.

• Bankalarca alınacak masraf, kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak olup; 51,00 TL.’nin üzerinde masraf alınmayacaktır.

• Odamız kredi azami limiti (grup iştirakleri dahil) 100 bin TL.’dir.

Bu doğrultuda; KOBİ'lerin Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamız Muamelat Müdürlüğü’nden Odamız faal üyesi olduğuna ilişkin belge almaları gerekmektedir.