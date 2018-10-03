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Mustafa Köseoğlu Cami hizmete açıldı

Hayırsever işadamı Mustafa Köseoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Mustafa Köseoğlu Camii’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Mustafa Köseoğlu Cami hizmete açıldı
03 Ekim 2018 Çarşamba 10:53

Baberti Külliyesi’nin sembollerinden biri olan ve etkileyici mimarisiyle yeni bir çehre kazandıran Mustafa Köseoğlu Camii’nde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından resmî açılış yapıldı. Akademik Yıl Açılış Töreni öncesinde, Başkan Ağbal, protokol üyeleri, Köseoğlu Ailesi mensupları, akademisyenler ve öğrenciler, hayırsever işadamı Mustafa Köseoğlu’nun bağışlarıyla inşa edilen caminin açılış töreni için bir araya geldi. Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş konuşmalarında, şehre kazandırılan bu güzide eser için Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Köseoğlu ailesine teşekkür etti.

 Rektör Coşkun ise, caminin yapılma hikayesini paylaşarak, Köseoğlu’nun 5 bin kapasitesiyle şehrin en büyük ibadet mekanının her bir aşamasında desteğini esirgemediğini, Ağbal ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da büyük katkılar sunduğunu dile getirdi. Ağbal, törene Mustafa Köseoğlu’nu temsilen katıldığını ifade ederek, çok önemli bir eserin Bayburt’a kazandırıldığını ve bu konuda Coşkun’a özellikle teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Tören, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun konuşması ve duasıyla sona erdi.

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