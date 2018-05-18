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MÜSİAD BAYBURT SAVUNMA SANAYİİ KONULU TRABZON’DAKİ 98. GİK TOPLANTISINA KATILDI

MÜSİAD Trabzon ev sahipliğinde, DoubleTree by Hilton Trabzon otelinde “Yerli ve Milli Savunma Sanayi” ana temalı 98. Genel İdare Kurulu (GİK) İki gün süren toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu konuklarla ilgilendi.

MÜSİAD BAYBURT SAVUNMA SANAYİİ KONULU TRABZON’DAKİ 98. GİK TOPLANTISINA KATILDI
18 Mayıs 2018 Cuma 15:11

MÜSİAD Genel Başkanı   Abdurrahman Kaan, BMC Power Genel Müdürü Dr. Osman Dur, SAHA İstanbul Başkanı Hasan Büyükdede, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi konuşmacı olarak yer aldılar.

Türkiyenin dört bir yanından Trabzon’a gelen Müsiad üyelerinin yanı sıra Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Başkan Yardımcıları Nihat Purut, Nazmi Mazlum, Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topyay, Selçuk Topsakal, Binali Cebeoğlu, Muhsin Bahadir,Emre Bayrak,Habib Cangi ve sekreter Naci Ahıskalıoğlu katıldı.

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