MÜS-DER KIŞ YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR…

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla ihtiyaç sahibi aileler için zor günler başlıyor. Bayburt’ta birçok hayır hizmeti yürüten Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti bu kış ta kimsesiz ve yardıma muhtaç aileleri unutmuyor.

Barınmadan gıdaya, sağlık ve eğitim sorunlarından psikolojik yardımlara kadar çok sayıda acil ihtiyacı bulunan insanların verdiği yaşam mücadelesine şimdi kış soğukları da eklenince hayat onlar için daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor.

Kış yardımları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu başkanı Adil Kacır, şunları ifade etti:

Yeryüzünün dört bir yanında savaş, afet, hastalık ve yoksulluktan dolayı milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. Bunun üstüne kış mevsiminin gelmesiyle başlayan soğuk hava, kriz bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan insanları çok zor koşullar altında bırakıyor. Özellikle son 10 yıl içerisinde çevre bölgelerde yaşanan savaş, afet, hastalık ve yoksulluk nedeniyle yüz binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca dul ve yetim de sahipsiz kaldı. Bu durum geride telafisi mümkün olmayan tahribatlar bıraktı. Yurtlarından kovularak mülteci konumuna düşen milyonlarca insan, kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye halkı mültecilere vatan kapılarını açtığı gibi gönül kapılarını da açıyor. Geçtiğimiz hafta Bayburt halkı olarak şehrimizden 5 tır un yardımı gönderildi. Emeği geçenlere başta İhh şubesi olmak üzere tüm paydaşlara, katkı sunanlara ve bağış yapanlara teşekkür ediyoruz. Halkımız diğer şehirlerde ve ülke dışındaki mazlum halka yardım eli olurken mahallesindeki, köyündeki mağdurları da unutmuyor.

Bizler ekiplerimizle birlikte Dul, yetim ve mültecilerin de bulunduğu aileleri evlerinde ziyaret edip ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. İmkânlarımız dâhilinde en kısa sürede aileye geri dönüş yapıyoruz. Özellikle mahalle ve köy muhtarlarımız imam ve öğretmenlerimiz çevrelerindeki mazlum ve mağdurların tespitinde bizlere bugüne kadar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar şu çağrıyı yineliyoruz. Kıymetli kardeşlerim; Etrafınızda gerçek ihtiyaç sahibi aileler varsa bunları en kısa sürede bizimle paylaşın. Ev ve telefon bilgilerini bize ulaştırın. Cemiyet olarak bizler de hızlı bir şekilde kardeşlerimize ulaşarak problemlerini çözüme kavuşturalım…

