Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti 2016 Ramazan ayı çalışmalarını uluslararası bir çalışmayla tamamlıyor. İsrail’in ablukası altında yoksulluk ve yoklukla mücadele eden Filistin bölgesinde iftar sofrası kuran Müs-Der, Gazze’de yetim gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Ülkemizin birçok şehrinde hayra köprü olmaya devam eden cemiyet, 103. Yılında Bayburt’tan birçok bölge ve ülkeye iyilik faaliyetlerine öncü oluyor. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren (MÜS-DER) yönetim kurulu Başkanı Adil Kacır şunları ifade etti:

2016 Ramazan ayı faaliyetlerimiz çok bereketli geçiyor, yurt içi ve yurt dışından çalışmalarımıza maddi ve manevi katkı sağlayan tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza mazlumlar adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Bereket ayında; İftariyelik dağıtımları yetim giyindirme çalışmaları, kurduğumuz iftar sofraları, sahur buluşmaları ile binlerce kardeşimize ulaştık. Veren el ile alan el arasında hayra köprü olmaya devam eden cemiyetimiz, ülkemizde misafir olan öğrencilere, mültecilere, Ramazan kumanyası, fitre, zekât, kıyafet, gıda ve temizlik kolisi gibi her türlü ayni ve nakdi bağışı afet ve yoksulluk yaşayan mahalle, köy ve bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.

