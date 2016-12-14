Murat Boz; O Sahneleri Filmden Çıkart!

Sanatçı Murat Boz’un başrolünü oynadığı, bir sinema filminde, hemşirelik mesleğini rencide edici, gerçekle ilgisi olmayan sahnelere yer verilmesi, canını dişine takarak, bu hizmeti sunan hemşireleri rencide etmiş, incitmiştir.



Yüzbinlerce hemşire adına buradan sesleniyoruz: Öncelikle filmde bu tür görüntülerin yer almasından dolayı yapımcı ve yönetmen başta olmak üzere, yetkili konumdaki herkesi kınıyoruz. Çağrımız; sinema filminden bu sahnelerin çıkarılması, aslına uygun olarak, gerçeğe eş değer sahnelerle tekrar çekilerek gösterime gidilmesidir.

Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’dan konuya ilgi göstermelerini, mesleğin onuruna sahip çıkılmasını, rencide edilmesine izin verilmemesini istiyoruz.

Sağlık çalışanları; her türlü zorluk altında, kendi hayatından, ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile görev yapmaktadır. Yurdumuzun en ücra köşelerine, kar-kış demeden gerekirse yolları açarak giden, can kurtaran bu insanlar için ne yapılsa azdır. Sağlık hizmeti, salt bir meslekten öte, özveri gerektiren bir iştir.

Sağlık çalışanları, şiddetle mücadele ederken, bir de bu şekilde rencide edilmeleri; özellikle hemşirelerimize büyük bir saygısızlıktır.

Çağrımızı tekrarlıyoruz; filmin o sahneleri yeniden aslına uygun çekilmelidir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan bu onur kırıcı, rencide edici film konusunda gerekli müdahalede bulunmaya davet ediyoruz. Ancak, filmin yapımcıları, bu sahnelerde ısrarcı olmaları halinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı’dan; hemşirelik mesleğine ve onuruna sahip çıkarak filmin bu şekilde gösterime girmesine izin vermemesini talep ediyoruz.

Başta Murat Boz olmak üzere, söz konusu filmin yapımcı ve yönetmenini de hemşirelerden derhal özür dilemelidir.



Fikret LÖKOĞLU

Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı

Bir meslek grubunu rencide edici, incitici, cinsel anlamda ön plana çıkaran görüntülere yer verilmesi art niyet değilse bile büyük bir aymazlık, hadsizliktir.Yüzbinlerce hemşire adına buradan sesleniyoruz: Öncelikle filmde bu tür görüntülerin yer almasından dolayı yapımcı ve yönetmen başta olmak üzere, yetkili konumdaki herkesi kınıyoruz. Çağrımız; sinema filminden bu sahnelerin çıkarılması, aslına uygun olarak, gerçeğe eş değer sahnelerle tekrar çekilerek gösterime gidilmesidir.Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’dan konuya ilgi göstermelerini, mesleğin onuruna sahip çıkılmasını, rencide edilmesine izin verilmemesini istiyoruz.Sağlık çalışanları; her türlü zorluk altında, kendi hayatından, ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile görev yapmaktadır. Yurdumuzun en ücra köşelerine, kar-kış demeden gerekirse yolları açarak giden, can kurtaran bu insanlar için ne yapılsa azdır. Sağlık hizmeti, salt bir meslekten öte, özveri gerektiren bir iştir.Sağlık çalışanları, şiddetle mücadele ederken, bir de bu şekilde rencide edilmeleri; özellikle hemşirelerimize büyük bir saygısızlıktır.Çağrımızı tekrarlıyoruz; filmin o sahneleri yeniden aslına uygun çekilmelidir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan bu onur kırıcı, rencide edici film konusunda gerekli müdahalede bulunmaya davet ediyoruz. Ancak, filmin yapımcıları, bu sahnelerde ısrarcı olmaları halinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı’dan; hemşirelik mesleğine ve onuruna sahip çıkarak filmin bu şekilde gösterime girmesine izin vermemesini talep ediyoruz.Başta Murat Boz olmak üzere, söz konusu filmin yapımcı ve yönetmenini de hemşirelerden derhal özür dilemelidir.Fikret LÖKOĞLUSağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı