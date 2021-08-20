Mülki idare amirleri atama kararnamesine göre,hangi hemşerimiz nereye atandı.

Mülki idare amirleri atama kararnamesine göre,Bayburtlu hemşerilerimizden kim nereye atandı.
BAYBURTGÜNDEM- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
Hangi Hemşerimiz nereye atandı.?
Mardin Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür –Çorum Alaca Kaymakamlığına atandı.
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Elazığ Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan – Erzurum Karayazı Kaymakam ve Kayyum atandı.
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Ağrı Tutak Kaymakamı –Ahmet Karaslan – Diyarbakır Ergani Kaymakam ve Kayyum atandı.
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Kayseri Felahiye Kaymakamı Oltan Bayraktar –Şanlıurfa Akçakale Kaymakamlığına atandı.
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Denizli Bozkurt Kaymakamı Talha Battal – Kahramanmaraş Çağlayan Cerit Kaymakamlığına atandı.
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Adana Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman – Ordu Kumru Kaymakamlığına atandı.
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İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak – Kocaeli Başiskele Kaymakamlığına atandı.