 ﻿
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
0
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
0
0
banner399

MUHTARLARLA “HUZUR VE GÜVENLİK” TOPLANTISI

Vali Ali Hamza Pehlivan Merkez Mahalle Muhtarlarıyla “Huzur ve Güvenlik” toplantısında bir araya geldi.

MUHTARLARLA “HUZUR VE GÜVENLİK” TOPLANTISI
15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:56

Muhtarlarla Değerlendirme Toplantıları ve Mahalle Odaları Buluşmaları,Halk Günü, Köy,Mahalle, Esnaf ve Ev Ziyaretleri gibi faaliyetler vesilesiyle Vatandaşlarımızla ve Muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen toplantıda güvenlik ve asayiş açısından durum değerlendirmesi yapmak ve ilgili konularda görüş, öneri ve talepleri dinleyerek bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Vali Pehlivan toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İlimizin güvenlik açısından ülkemizin en huzurlu İllerinin başında geldiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu olgu aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor. Çünkü bir konuda olumlu bir neticeye sahipseniz, onu devam ettirmek için daha çok çalışmanız ve çaba sarf etmeniz gerekir. Biz bu ortamın devamı konusunda gerek kolluk kuvvetlerimiz ile gerekse de muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla kısacası toplumumuzun her kesimiyle iletişim içerisinde gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bugün de merkez mahalle muhtarlarımızla bir değerlendirme yaparak görüş, öneri ve talepleri dinleyeceğiz. Bu vesileyle iştiraklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan’ın açılış konuşmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Tuncay Eminoğlu ilimizdeki güvenlik be asayiş olaylarına ilişkin istatistiklere dayalı sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı muhtarların çeşitli konulardaki talep ve önerilerini paylaşmaları ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Bayburt Polis Evi’nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Emniyet Müdürlüğü Birim Amirleri ve Merkez Mahalle Muhtarları katıldı.

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Önceki Haber
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
Sonraki Haber
Ekonomiye katkı için ,Bayburt’ta Hasat Şenliği yapılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.