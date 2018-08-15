Vali Ali Hamza Pehlivan Merkez Mahalle Muhtarlarıyla “Huzur ve Güvenlik” toplantısında bir araya geldi.

Muhtarlarla Değerlendirme Toplantıları ve Mahalle Odaları Buluşmaları,Halk Günü, Köy,Mahalle, Esnaf ve Ev Ziyaretleri gibi faaliyetler vesilesiyle Vatandaşlarımızla ve Muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen toplantıda güvenlik ve asayiş açısından durum değerlendirmesi yapmak ve ilgili konularda görüş, öneri ve talepleri dinleyerek bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Vali Pehlivan toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İlimizin güvenlik açısından ülkemizin en huzurlu İllerinin başında geldiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu olgu aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor. Çünkü bir konuda olumlu bir neticeye sahipseniz, onu devam ettirmek için daha çok çalışmanız ve çaba sarf etmeniz gerekir. Biz bu ortamın devamı konusunda gerek kolluk kuvvetlerimiz ile gerekse de muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla kısacası toplumumuzun her kesimiyle iletişim içerisinde gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bugün de merkez mahalle muhtarlarımızla bir değerlendirme yaparak görüş, öneri ve talepleri dinleyeceğiz. Bu vesileyle iştiraklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan’ın açılış konuşmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Tuncay Eminoğlu ilimizdeki güvenlik be asayiş olaylarına ilişkin istatistiklere dayalı sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı muhtarların çeşitli konulardaki talep ve önerilerini paylaşmaları ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Bayburt Polis Evi’nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Emniyet Müdürlüğü Birim Amirleri ve Merkez Mahalle Muhtarları katıldı.