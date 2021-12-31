Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticari araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır.
Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticari araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır.
0
'Emekli ve memura müjdeyi ne zaman vereceksiniz?' sorusuna Bakan Nebati, ''Çalışılıyor.
'Emekli ve memura müjdeyi ne zaman vereceksiniz?' sorusuna Bakan Nebati, ''Çalışılıyor.
0
Vatandaşların dolar ve eurolarını bozarak Türk Lirası'na geçtiğini söyleyen Bakan Nebati, Türk Lirası mevduatların 38 milyar lira arttığını söyledi.
Vatandaşların dolar ve eurolarını bozarak Türk Lirası'na geçtiğini söyleyen Bakan Nebati, Türk Lirası mevduatların 38 milyar lira arttığını söyledi.
0
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.
1
banner520

Muhtarlardan Vali Cüneyt Epcim’e Teşekkür

Bayburt’ta bir grup köy muhtarı Vali Cüneyt Epcim’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muhtarlardan Vali Cüneyt Epcim’e Teşekkür
31 Aralık 2021 Cuma 15:57

BAYBURTGÜNDEM-  Muhtarlar heyeti ile Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Vali Epcim, sorun ve talepleri dinleyip bilgi alışverişinde bulundu.
ValiE pcim, ziyaret dolayısıyla heyet üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında gereken desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceklerini belirtti.

Heyette yer alan muhtarlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katkılarıyla Cemevlerine verilen destekler ve köylerde sürdürülen çalışmalar için memnuniyetlerini bildirdi.



Vali Epcim’e de verdiği destekler dolayısıyla ayrıca teşekkür eden köy muhtarları ziyaretleri anısına çiçek takdim etti.

Ziyarette Merkez’e bağlı Demirışık Köyü Muhtarı İlhami Koçak, Harmanözü Köyü Muhtarı Burhanettin Uzunhan, Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat, Kıratlı Köyü Muhtarı Nevzat Çiçek, Yaylalar Köyü Muhtar Vekili Abdullah Çabuk ile Demirözü İlçesi’ne bağlı Otlukbeli Köyü Muhtar Vekili Cengiz Kurt ile Damlıca Köyü Muhtarı İbrahim Tuzcuoğlu yer aldı.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Muhtarlardan Vali Cüneyt Epcim’e Teşekkür
Ali Vahit Atıcı Kurtuluş Spor’un Yeni Başkanı oldu.
Ali Vahit Atıcı Kurtuluş Spor’un Yeni Başkanı oldu.
0
VALİ EPCİM'E 'YOL' TEŞEKKÜRÜ
VALİ EPCİM'E 'YOL' TEŞEKKÜRÜ
0
Mecburi psikoteknik belgesi almayanlara bin 606 lira ceza
Mecburi psikoteknik belgesi almayanlara bin 606 lira ceza
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.