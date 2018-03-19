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Muhtar Ve Arıcılara Gezginci Arıcılık Genelgesi Anlatıldı…

Bayburt Valiliğince yayınlanan gezginci arıcılıkla ilgili genel emir hakkında İlimiz Köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Muhtar Ve Arıcılara Gezginci Arıcılık Genelgesi Anlatıldı…
19 Mart 2018 Pazartesi 16:35

Halk eğitim müdürlüğü salonunda yapılan toplantıya Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdülkadir Karabulut, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yasar Ziypak, Köy Muhtarlarımız ve arıcılar katıldı.

İl Müdürü Abdülkadir Karabulut son 5 yılda yapılan proje, ve eğitim çalışmaları ile Bayburt’un arıcılık konusunda çok ilerlediğini belirterek, 5 yıl önce yaklaşık 25000 arılı kovan olan ilimizde şu an itibariyle yerli arıcıların sahip olduğu arılı kovan sayısının 70 bini geçtiğini belirtti. Bayburt balının kalitesi markalaşması ve pazarlanması noktasında çalışmaların yoğunlaştığını belirten Karabulut şunları söyledi.

“Bayburt’un 150 bin kovana yakın bir kapasitesi var. İlimizdeki kapasiteye bağlı olarak aynı zamanda ilimize her yıl çok sayıda gezginci arıcı gelmektedir. Bal sezonu kısa bir dönem olması nedeni ile gerek yerli arıcılarımızın gerekse gezginci arıcılarımızın üretim sezonunu verimli geçirmeleri için üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Diğer yandan foramızın, doğal kaynaklarımızın maksimum seviyede üretime çevrilmesi ülke ekonomisi bakımından önem arz etmektedir.

Bu vesile Sayın Valimiz tarafından yayımlanan 2018 yılı arıcılık genel emri kapsamında hem bizlere hem arıcılarımıza hem de muhtarlarımıza görevler düşmektedir. Özellikle köylerimizde dışardan gelecek gezginci arıcılarımız konaklama yapmadan önce muhakkak süratle bizimle irtibata geçip gerekli konaklama iznini almaları gerekiyor.” Dedi.

2018 yılı Bayburt Valiliği Arıcılık genel emri hakkında bilgilerin verildiği toplantıda muhtar ve arıcıların sorunları dinlendi ve çözümleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. 

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