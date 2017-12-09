MR Cihazının Arızalanması Hakkında Basın Açıklaması
MR Cihazının Arızalanması Hakkında Basın Açıklaması
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MR Cihazının Arızalanması Hakkında Basın Açıklaması

"Bazı haber sitelerinde Bayburt Devlet Hastanesi’nde MR Cihazının arızalanması nedeniyle hastaların ambulansla Gümüşhane iline taşındığı iddiası yer almıştır.

MR Cihazının Arızalanması Hakkında Basın Açıklaması
09 Aralık 2017 Cumartesi 12:09

Bahse konu arıza mümkün olan en kısa süre içerisinde giderilmiş olup hali hazırda MR Cihazı çalışır durumdadır ve hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Cihazın tamiratı için geçen süre içinde hastalarımızın sevkine gerek kalmamış olup bütün hastaların Gümüşhane iline ambulanslarla sevk edildiği iddiasını içeren haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca MR çekimleri hastanenin kadrolu röntgen teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Nitekim arızanın gerçekleştiği gün de iki röntgen teknisyeninin görevlerinin başında olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, MR Cihazının arızalanması hakkında herhangi bir ihmal veya kusur olup olmadığıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​"

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