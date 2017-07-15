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Miralay Sabri Bey’in Kabrine Ziyaret ..

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri etkinliklerinin 2. günü Kop Savunması esnasında 15 Temmuz 1916'da Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey’in Kaleardı Mahallesi’nde bulunan kabrinin ziyaret edilmesi ile başladı.

Miralay Sabri Bey’in Kabrine Ziyaret ..
15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:46

Törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, 22. ve 23 Dönem Bayburt Milletvekili ve Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve kurum müdürleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim Okunup Dua Edildi

Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş Şehit Miralay’ın kabrine çiçek bıraktılar. Ziyaret kabrin başında Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından Başkan Memiş ve İl Jandarma Alay Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural’ın şehit miralay hakkında Vali Pehlivan’a bilgi vermesinden sonra sona erdi.

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