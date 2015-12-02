MİNİKLER “DİNİMİ ÖĞRENİYORUM “ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA CAMİLERİ GEZDİLER.

Bayburt 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu Öğrencileri Dinimi Öğreniyorum Etkinlikleri Kapsamında Bayburt Ulu Camii Ve Bayburt Yeni Camiyi ziyaret ettiler.

85.yıl Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Meva Kutluoğlu, “ Dinimi Öğreniyorum “ etkinlikleri kapsamında Anaokulu Minikleri Bayburt Ulu Camii Ve Bayburt Yeni Camiyi ziyaret ederek yerinde eğitim yaptıklarını açıklayarak;

“ Öğrencilerimize Caminin Bölümleri Hakkında Yeni Camii İmam Hatibi Mehmet Battal’dan bilgi aldılar. İmam Hatibimiz Mehmet Battal eşliğinde dua ettiler. Camii İmamına sordukları sorularla, kafalarında oluşan eksik bilgileri yerinde öğrenerek bilgilerini pekiştirdiler.

Minik öğrencilerimiz çikolata ikramından sonra ziyaretlerini tamamladılar.”

Yeni Camii İmam Hatibi Mehmet Battal; “ Ağaç Yaşken Eğilir “ sözü üzerine bu minik yavrularımız da küçük yaşlarda Müslümanların İbadethaneleri olan Camilerimizi ziyaret edip o huşu havasını teneffüs ederek Dinlerini ve gereklerini öğreniyorlar.

Bu eğitim esnasın da bilgileri hem görsel hem de doğru ağızdan öğrenerek gelecekte yaşamlarında idame edecekleri gerçek bilgilerle donanıyorlar.”