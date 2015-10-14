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MİNİK ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ

Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü “Hayvanları koruma günü “ etkinliği düzenledi.

MİNİK ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ
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 Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Bülent Bayraktar "Hayvanlar dilsiz canlılardır. Onlarla ancak şefkat sesi ile konuşulabilir." Sözünü vurgulayarak Hayvanları koruma günü etkinliği adı altında Veteriner Hekimliği mesleği tanıtımı ve hayvan sevgisini anlatan video, çizgi filim, çeşitli sunuların paylaşıldığı Özel sevgi çiçeği kreşi öğrencilerine hediyeleşmeler içerisinde eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.
Bayburt'ta İlk kez düzenlenen 2-6 yaş arası 54 öğrenci ve 10 öğretmenin katıldığı bu etkinliğin oluşmasını sağladığında dolayı Özel sevgi çiçeği kreşi yetkilileri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Teşekkür ederek bu etkinlikleri daha da artması temennisinde bulundula
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