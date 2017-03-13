Milli Şair Bayburt'ta anıldı

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hasan Basri Topsakal günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesini vurgulayan İstiklal Marşı’nın İstiklal Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânı sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti tarafından 1921’de bir güfte yarışması düzenlediğini söyleyen Okul Müdürü Hasan Basri Topsakal, “Söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır.

Kazanan güfteye para ödülü konulduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen, ‘Doğduğumdan beridir aşığım istiklale diyen’ Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda yazdığı ve İstiklal Harbi’nde kanının son damlasına kadar mücadele eden kahraman ordumuza ithaf ettiği şiirini yarışmaya koydurmuştur.” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yapılan elemeler sonucu 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ‘İstiklal Marşı’nın kabul edildiğini bildiren Topsakal, “İstiklal Marşımız dağılmak üzere olan bir milletin, darmadağın edilmiş bir vatanın yeniden doğuşu, şahlanışı ve her dizesini hissederek gözleri dolarak okuduğu bir bağımsızlık destanıdır.

İstiklal Marşımız, milletimizin ezelden ebede giden yolculuğunun, ruh derinliğinin, gönül yüceliğinin, manevi değerlerinin, milli kimliğinin, vatan sevgisinin, ortak duygusunun, inancının sembolüdür. İstiklal Marşımız bütünüyle aziz milletimizin karakterini yansıtmaktadır. Bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet ve din gibi kavramlar milletimizi var eden değerlerimizdir. Milletimize İstiklal azmi veren gazilik ve şehitlik gibi mertebelerdir. Manevi duygulardan arındırılmış bir mücadelenin sürdürülmesi imkânsızdır. İşte bu nedenle İstiklal Mücadelesi’ni kazanmış olan milletimizin, istikbal mücadelesini verecek olan ‘Asım’ın Nesli’ni yetiştirmek boynumuzun borcudur.” diye konuştu. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Basri Topsakal’ın konuşmasının ardından okul öğrenci ve öğretmenleri Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırladıkları oratoryo gösterisini sundu.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı sine vizyon gösterimiyle devam eden program, öğrencilerin şiir ve müzik gösterileriyle sona erdi. Program sonunda Bayburt Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ülke genelindeki orta öğretim kurumlarında düzenlenen “İstiklal Mücadelemiz ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın kompozisyon dalında birinci olan Bayburt Fen Lisesi Öğrencisi Sevgi Naz ödülünü Vali İsmail Ustaoğlu’nun elinden aldı.