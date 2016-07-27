Milli İradeye Saygı Nöbetinde 11. Gün Geride Kaldı

Milli iradeye karşı kalkışılan darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz akşamından beri tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlarda demokrasi nöbeti tutan Bayburtlular nöbetin 11. gününde de yine meydanları boş bırakmadı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun da katılmayı planladığı ama Ankara'daki yoğun görüşmelerinden dolayı ertelemek zorunda kaldıkları nöbette meydanı dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mete Memiş şunları ifade etti:

Bakan Ağbal’dan Selam Var

“Kanının asaletini Kop dağlarında, ruhunun ve kalbinin berraklığını Yakutiye Medreselerinde cihana ilan etmiş bir neslin evlatlarının yaşadığı Bayburt'umuza selam olsun. 11. gününde bulunduğumuz milli irade nöbetine katılmak üzere şehrimizi teşrif edecek olan çok kıymetli maliye bakanımız kahraman Bayburt'un evladı Sayın Nacİ Ağbal aslında şuanda aramızda olacaktı ama Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Ankara'da toplantı halindeler. Gelemediğini ve sizlerle buluşamamasından duyduğu üzüntüyü dilere getirerek selamını iletmemizi istedi.”

Vatanın Birlik ve Beraberliği Söz Konusu Olduğunda...

“Siz bu vatanın birlik ve beraberliği söz konusu olduğunda can lazım olduğunda can, kan lazım olduğunda kan verdiniz. Bugünde hiç biriniz sağına, soluna önüne ve arkasına bakmadan evlerinizdeki bebelerinizi, yaşlı anne babalarınızı Allah’a emanet ederek bu milletin birliğine ve beraberliğine kastetmeye kalkışan paçavralara karşı bu meydanlara geldiniz. Allah sizden razı olsun. Siz Nene Hatunların torunlarısınız. Allah'a hamdolsun Bayburt olarak şunu bir kez daha ifade edelim ki bu ülkenin biriliğiyle bütünlüğüyle oynamak isteyenler Bayburtlunun şamarını yüzünüze yiyeceksiniz.”

Unutturmayacağız...

“Bu üç beş tane çapulcu, üç beş tane paçavradan adamlar karşılarında yiğit uzun adamı bulmuştu. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giydik diyen Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmuştular. Bunlar 80 ihtilalini yaptıklarında şapkasını alıp giden bir başbakan görmüştüler ya, bugünde zannettiler ki, ceketini alıp gidecek bir başbakan var. Onlar kefenimizle buradayız diyen Başkanımız Binali Yıldırım'ı unuttular. Bunlar darbe akşamı ben bu ülkenin Cumhurbaşkanının, Başbakanının, Türk Milleti'nin yanındayım diyen Devlet Bey'i unuttular. Bunlar, Bağdat'ın kapısını açan Bağdat'ın surlarına bayrağı diken Genç Osman'ın torunları siz değerli Bayburtluları unuttular. Ve bunlar Kocatepe'de büyük taarruzda ilk şehidimiz Yüzbaşı Agâh Bey'in torunları siz yiğit Bayburtluları unuttular. Bunlar 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtında askerlimiz için en çok nişan yüzüğünün bağışlandığı gelinlerin yurdu Bayburt'u unuttular. Bunlar bu toprakların vatan olması için canlarını veren azizi şehitlerimizi unuttular, unutturmayacağız. Ve biz Bayburtlular olarak diyoruz ki biz Bayburtluyuğ, biz birük, biz buyuğ, bu ülkeyi böldürmezük, biz birük beraberük.”

Başkan Memiş’in konuşmasının ardından her akşam olduğu gibi Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan 3 bin kişilik ikramın dağıtıldığı milli iradeye saygı nöbeti Beyzade İlahi Grubunun gerçekleştirdiği ilahi dinletisi ile devam etti.