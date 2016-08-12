Milli İrade Nöbetlerine Ara Verildi

15 Temmuz akşamı silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ-PDY) mensubu bir grup asker tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 81 ilde başlayan milli iradeye saygı nöbetlerine ara verildi.

Bayburt’taki nöbetin son günü belediyemizin organizasyonuyla gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Bayburt İl Müftülüğü ilahi grubunun ilahi dinletisi gerçekleştirmesinin ardından İl Müftüsü Kemalettin Aksoy 15 Temmuz akşamı darbecilere direnirken şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik görevlileri için dua etti. Duanın ardından Belediye Başkanımız Mete Memiş kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmasında dünyada emsali görülmemiş kahramanlıklara imza atan Büyük Türk Milletinin 15 Temmuz akşamı bunlara bir yenisini daha eklediğine dikkat çeken Başkanımız Memiş, şunları ifade etti:

Birlik ve Beraberliğinizi Hiç Bozmadığınız İçin Teşekkür Ediyorum

“Ben 15 Temmuz akşamından bugüne kadar gösterdiğiniz asil duruştan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Birliğinize, beraberliğinize, bütünlüğünüze hiçbir gölge düşmedi. Birlik ve beraberliğinizi hiç bozmadınız. Bunun içinde teşekkür ediyorum. Bayburt olarak bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, bütün olduğumuzu bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya gösterdik. Ak Partili olarak, Milliyetçi Hareket Partili olarak, Cumhuriyet Halk Partili Olarak, Saadet Partili olarak, Büyük Birlik Partili olarak, hülasa bütün Bayburt olarak buradaydık. 15 Temmuz akşamı 23.00’de buradaydık bugünde buradayız. İnşallah böyle olaylarla karşılaşmayız ama ben inanıyorum ki söz konusu vatan olduğunda hepimiz her şeyin teferruat olduğunu ifade edip bütün olarak yine burada olacağız. Bayburt Belediye Başkanı olarak bana bu onuru yaşattınız. Rabbim sizlerde yüz binlerce kere razı olsun.”

Sorumluluğumun Daha Çok Arttığının Şuurundayım

“Bende bu onuru ve şerefi taşımak adına sorumluluğumun daha çok arttığının şuurunda olarak Bayburt’umuza, Bayburtlumuza, Bayburt’umuzda yaşayan bütün misafirlerimize hiçbir şekilde ayırmadan daha çok hizmet edeceğime, daha çok çalışacağıma Allah’ın ve sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bu benim size sözümdür bunu yerine getirmek için gayret edeceğim.”

Bu Milletten Yedikleri Tokatları Unutamadılar

“15 Temmuzda karanlıktan beslenenler, şerden beslenenler, aydınlıktan beslenenlere, aydınlıktan güç alanlara yani Allah’a olan sorumluluğunun bilincinde olanlara karşı başarı elde edemeyeceklerini bir kez daha gördüler. Ve bu şer güçler, bunların batıdaki Amerika’daki ağababaları ve Türkiye’deki uzantıları şunu bilmeliler ki bu büyük milletin istiklaline, demokrasisine, birliğine, bütünlüğüne göz diktiğinizde, bunu parçalamaya yönelik bir hareket başlattığınızda bu büyük millet istiklal savaşı yıllarında olduğu gibi, Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz’da olduğu gibi şamarını yüzünüze vuracaktır. Bunu gördüler, bunu unutmayacaklar. Bu birliktelik bu bütünlük ve beraberlik bunu bir kez daha onlara ifade etti. Onlar Çanakkale’de yedikleri tokadı unutmadılar, onlar Bedirde yedikleri unutmamışlardı, onlar Kudüs’te yedikleri tokadı da unutmamışlardı. Ama bizde bunu unutmayalım onlar diklendikçe biz şamarı onların yüzüne vuracağız.”

Türkiye’nin Güçlenmesinden Rahatsız Olanlar Ellerli Boş Döndüler

“Aziz Bayburtlu kardeşlerim 15 Temmuz’da bir şeyi daha öğrendik. Liderine inanan bir millet onun çağrısıyla topa, tüfeğe, tanka, uçağa, helikoptere aldırmadan sokaklara döküldü. Millet devletine inandı. Ama o inandığımız liderde, o inandığımız uzun adamda milletiyle beraber oldu. Devlet milletle bütünleşti. Devlet milletle bütünleşince Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her zaman olduğu gibi havalarını aldılar. Ellerli boş döndüler.”

Bu Millet İlelebet Muhafaza Edilecektir

“Ve yine 15 Temmuz akşamı gördük ki, liderine inanan bir millet, milletine güvenen bir lider var olduğu sürece bu millet ilelebet muhafaza edilecektir, ilelebet payidar olacaktır, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye olarak hayatına devam edecektir. Biz bütün olursak alevisiyle, sünnisiyle, lazıyla, çerkeziyle, gürcüsüyle bütün unsurlarıyla büyük Türk Milleti olduğumuzda hiçbir güç bu milletin karşısında duramayacaktır. Cihan bunu 15 Temmuz akşamı bir daha gördü. Bu süreç içersinde şehit düşen kardeşlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum. Onların manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Ve yine dün bugün bu toprakların ebediyen vatan olması uğrunda canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor yaralılarımıza da yüce rabbimizden acil şifalar vermesini niyaz ediyorum.”

Başkan Memiş şair Arif Nihat Asya’ya ait “Dua” şiiriyle konuşmasını tamamlarken Bayburt Belediyesi ekipleri, nöbetin başladığı günden itibaren sürdürdüğü yemek ikramlarını, nöbetin son gününde de devam ettirdi.

