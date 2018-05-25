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MİLLİ FUTBOLCU HAKAN ÇALHANOĞLU VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

MİLLİ FUTBOLCU HAKAN ÇALHANOĞLU VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
25 Mayıs 2018 Cuma 16:58

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pehlivan, Çalhanoğlu’nun ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğini ve hepimizi gururlandırdığını söyledi. Çalhanoğlu’nun sportif başarıları, karakteri, ahlakı ve memleketine olan vefası ile örnek bir sporcu olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılarının artarak devamını diledi.

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Vali Pehlivan’a ilgisi, nezaketi ve misafirperverliği için teşekkürlerini bildirdi.

Vali Pehlivan ziyaret sonunda Çalhanoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek hediye takdim etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, Konursuspor Kulübü Başkanı Tevhit Köroğlu ile amcası Yaşar Çalhanoğlu da eşlik etti.

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