MİLLETVEKİLİMİZ TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİRLİKTE ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

AK Parti Milletvekili ve Teşkilat mensupları Esnafın sorunlarını tespit için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve İl Başkanı Hacı Ali Polat, parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kent merkezinde bulunan birçok iş yerini ziyaret ederek esnafımızın sorunlarını ve taleplerini dinlediler.

Her daim Esnafımızın yanındayız

Milletvekili Fetani Battal Pandemi sürecindeki kısıtlamaların ardından Esnafın durumunu anlamak ve yapılan yardımların katkısını gözlemlemek,Esnafın taleplerini,önerilerini,sorunlarını tespit etmek amacıyla sahada çalıştıklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat’ta her daim sahada olduklarını,Milletimizin sorunlarını birer bir tespit etmek amacıyla teşkilat mensuplarının her daim sahada olduğunu belirterek Pandemi sürecinin ardından Ekonomik rahatlamanın geleceğini belirtti.