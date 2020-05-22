Milletvekilimiz Battal,Çoruh Nehri şehir geçişi ikinci etabında incelemede bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayburt’a gelen Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Bayburt’taki pandemi tedbirleri ile yapımına devam edilen projeler konusunda görüşüldü. Görüşmenin ardından Vali Epcim ile Milletvekili Battal, projelendirme çalışmaları devam eden Çoruh Nehri şehir geçişi ikinci etabında incelemede bulundu.
Vali Epcim Milletvekili Battal’a ziyaretinden dolayısıyla teşekkür ederken, Milletvekili Battal ise vatandaşların bayramını tebrik etti.
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