Milletvekili Yeneroğlu’nun acı günü

Köln Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeneroğlu'nun memleketi Bayburt’a gönderileceği öğrenildi. Mustafa Yeneroğlu da Almanya’ya gelerek İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Bölge Merkezi’nde taziyeleri kabul etti.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun babası Zühtü Yeneroğlu hayatını kaybetti.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun babası Zühtü Yeneroğlu (70) Almanya'da vefat etti.
Köln Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeneroğlu'nun memleketi Bayburt’a gönderileceği öğrenildi. Mustafa Yeneroğlu da Almanya’ya gelerek İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Bölge Merkezi’nde taziyeleri kabul etti.
Köln Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeneroğlu'nun memleketi Bayburt’a gönderileceği öğrenildi. Mustafa Yeneroğlu da Almanya’ya gelerek İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Bölge Merkezi’nde taziyeleri kabul etti.
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