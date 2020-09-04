MHP’DE KONGRELER BAŞLADI

Bayburt Milliyetçi hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap Kongre süreci öncesinde Basın açıklaması yaptı.

Saygıdeğer basın mensupları, çok kıymetli dava arkadaşlarım,

Son yıllarda Ülke olarak çok badire atlattık. Birkaç yıla doğal afetleri, virüsleri ekonomik ve siyasi baskıları sığdırdık. Birçoğunu Cumhur ittifakının verdiği birlik ve dirlik sayesinde atlattık. Kalan sorunlarımızda ALLAH’ın izniyle ve Milletimizin dirayeti ile atlatacağımızdan şüphemiz yoktur. Covid-19 pozitif vaka sayısı bizi fazlası ile üzmekte ve endişelendirmektedir. Tavsiye edilen tedbirlere sosyal mesafe kurallarına uyarak bu belayı alt edeceğimize inanıyorum. Bu süreçte ön cephede savaşan doktorlarımızdan hemşirelerimize, temizlik görevlilerimizden güvenlik görevlilerine ve bütün sağlık personeline samimiyetimle teşekkür ederim.

Yaşadığımız bunca olumsuzlukların ardından Ülkemizi ve Milletimizin geleceği için hayatı bir öneme sahip olan enerji kaynağı keşfedildi. Bu durum hayalini kurduğumuz güçlü yarınlar için bizi fazlası ile sevindirdi. Akdeniz de devam eden doğalgaz arama çalışmalarımızın da her türlü baskıya rağmen olumlu sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Malumunuz bildiğiniz gibi Partimiz Türkiye genelinde ilçe kongrelerine başlamış bulunmaktadır. Genel Merkezimizin talimatları gereği seçimleri tek liste ve tek aday olarak yapacağız. MHP. Genel Merkezinin verdiği yetki ile mevcut başkanlarımızla seçime gitme kararı aldık.

İlk kongremize 19.09.2020 tarihinde Merkez İlçe kongresi ile başlayıp 20.09.2020 tarihinde Demirözü ilçesi, 26.09.2020 tarihinde Aydıntepe İlçe kongrelerimizi yapacağız. Kongre süreçlerimizin birlik ve beraberliğimizin daha da sağlam temellere oturması için büyük bir fırsat olacaktır.

Bütün arkadaşlarımı dava ruhu ve kardeşlik hissiyatı ile partimizin başarısı için sorumluluk alacağına inancım tamdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız liderimiz Sayın Doktor Devlet BAHÇELİ beyefendinin siyasi duruşu ve ilkelerini yarınlara güçlü bir şekilde taşıma idaresini tecrübe birikimi sağlam duruşu Milliyetçi Hareket Partisini en iyi şekilde en emin yollardan geleceğe taşıyacaktır.

Görevi aldığımız tarihten bugüne kadar partimiz ve Ülkemiz için zaman ayırtetmeksizin çeşitli etkinliklerde ve çalışmalarda bulunduk. Çalışmalarımız meyvesini vermiş olacak ki 16 Nisan 2017 referandumunda Türkiye birincisi 24 Haziran 2018 seçimlerinde Türkiye ikincisi, 31 mart 2019 seçimlerinde Türkiye birincisi olduk. Bundan sonrada aynı özveri ile Ülkemiz ve Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Kongrelerimizde pandemi kurallarına göre tedbirler alınacaktır.

Kongremizin Ülkemize, Milletimize ve Türk İslam Coğrafyasına hayırlara vesile olmasını Yüce ALLAH’tan temenni eder saygılar Sunarım.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Bekir KASAP

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt İl Başkanı