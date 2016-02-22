MHP BAYBURT İL TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI

MHP Yönetimi, 8 İl ve 3 İlçe Teşkilatını Görevden Aldı.Görevden alınan iller arasında Bayburt İl Teşkilatı da var. Mhp Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, parti tüzüğü gereğince 8 il ve 3 ilçe teşkilatının görevden alındığını açıkladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, parti tüzüğü gereğince 8 il ve 3 ilçe teşkilatının görevden alındığını açıkladı. MHP'li Çetin, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarakElazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane ve Çorum illerindeki teşkilatlarla; Elazığ Merkez, Bayburt Merkez ve Gümüşhane Merkez'deki ilçe teşkilatlarının parti tüzüğü gereğince görevden alındığını bildirdi.

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Çetin'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Elazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane, Çorum İl, Elazığ Merkez,Bayburt Merkez, Gümüşhane Merkez İlçe Teşkilatları ve Elazığ İl Başkanı Abdulvahap Erdem, Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Tokat İl Başkanı Fatih Demirkol, Kırklareli İl Başkanı Kürşad Yamaner, Tekirdağ İl Başkanı Enez Kaplan, Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, Bayburt İl Başkanı Süleyman Burç, Çorum İl Başkanı Bekir Çetin, Elazığ Merkez İlçe Başkanı Mevlüt Or, Bayburt Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Okutmuş, Gümüşhane Merkezİlçe Başkanı Nurgül Özener haklarında yaptıkları yazılı basın açıklamasını ilgi ve bilgilerinize sunarız. Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden;Elazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane, Çorum İl, Elazığ Merkez,Bayburt Merkez, Gümüşhane Merkez İlçe Teşkilatları, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatılmıştır. Bu karar 33/02/2016 tarihinde il başkanlıklarına ve Valiliklere bildirilmiştir. Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince disiplin işlemleri de devam etmektedir. Kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir

