Mezarlıklarda Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Bayburt'ta mezarlıklarda geçtiğimiz günlerde düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştiren Bayburt Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Şefliği ekipleri, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerine dönmesiyle beraber yoğun bir çalışma temposuna girdi. Ekipler, mezarlıkları elden geçirerek daha temiz ve daha düzenli şekilde getiriyor.

Son olarak bir yandan uzayan otları biçilirken bir yandan da ağaçları budanıp çöpleri toplanan Şingah Mahallesi mahalle mezarlığında yeni duvar yapımı çalışmaları ise sürüyor.Demir kalıplara dökülerek yapılan betonarme duvarın 302 metrelik bölümü tamamlandı. Tamamen bittiğinde ise 950 metre uzunluğa sahip olacak. Mezarlıkların tertipli ve düzenli görünmesine önem verdiklerini belirten Muhtarlıklar Müdürü Fuat Güzen, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmaya devam edeceğini ifade etti.