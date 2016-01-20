Mete Memiş’in Taziye Mesajı

Bir süredir devam eden bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasın da Şırnak’ın Cizre ilçesinde çıkan çatışmada ilimiz Arpalı Beldesi nüfusuna kayıtlı Özel Harekât Polisi Ömür Erbay’ın şehit düştüğü haberi hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.

Mete Memiş’in Taziye Mesajı
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 Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu hain saldırılar karşısında milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için birbirine kenetleneceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

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