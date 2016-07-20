Mete Memiş; Hükümetimiz Görevinin Başındadır

"Çok kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim; Bu millet çok badireleri atlattı, birçok darbeleri gördü. Bu millet 1960 darbesini gördü, 1971 darbesini gördü

"Çok kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim;



Bu millet çok badireleri atlattı, birçok darbeleri gördü. Bu millet 1960 darbesini gördü, 1971 darbesini gördü, 28 Şubat’ı gördü. Allah’a hamdolsun bugün Türkiye’nin geldiği noktada ülkemiz demokrasisinde ilerlemeyi kaydetmiştir. Türkiye demokratikleşme yolunda çok ciddi merhaleler kaydetmiştir. Bugün Türkiye’de bu gelişmeden rahatsız olan, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen, Türkiye’nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup Türkiye’de darbe çığlığı atarak darbe yapma teşebbüsünde bulunmuştur. Ama Allah’a hamdolsun, güçlü bir hükümetimiz var. Hükümetimiz işbaşındadır, olaya el koymuştur. Askeriyenin çok azınlık bir grubu bu teşebbüste bulunmuştur. Bunun dışında kalan ekseriyet, darbe girişiminin karşısındadır. Emniyet güçlerimiz, bütün birimleriyle, amirleriyle çalışanıyla bu darbecilere karşıdır. Allah’a hamdediyoruz, Bayburt’umuz da inşallah bu terör örgütüne, sadece devletteki paralel yapıya değil, dindeki paralel yapılanmayı da açığa çıkaranlar, öne çıkaranlar, bu yapılaşmadan medet umanlara fırsat verilmeyecektir.

Bayburt Belediye Başkanı olarak bütün arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Tüm ekiplerimiz, personelimiz şuanda sokaktadır. Bu darbe girişiminde bulunanlara meydanı boş bırakmayacağız. Türkiye’de bu girişimler sonuç alamayacaktır. Bu teşebbüslerin hiç birinden çıkar temin edemeyeceklerdir. Türkiye demokrasisi güçlendi, Türkiye güçlendi, Türkiye’de insanlar şuurlandı Türkiye’yi kim yukarıya taşyor, kim aşağı indiriyor bunun herkes farkında. Çıkarları ellerinden alınanlar, Türkiye’de batının uşaklığını yapanlar hakkın üzere oturmuş, hakkı gasp edenler, hakkın gaspı için, hak kisvesine bürünen papazlara bu ülkeyi seven, kendisini bu ülkeye adamış, birçok gencimiz ve bu milletin bütün fertleri bu çetecilere fırsat vermeyecektir. Bunların başarılı olmaları asla mümkün değildir. Belediye olarak işimizin başındayız, belediye çalışanları olarak buradayız. Belediye çalışanları olarak sokaktayız. Demokrasinin yanındayız. Demokrasiden yana tavrımızı koyduk. Dün böyleydi bugün böyle inşallah yarında böyle olacaktır. Bayburtlu kardeşlerime şunu söyleyeyim ki, problem yok ama demokrasinin yanında olduğumuzu belirtmek adına, tarafımızı belli etmek adına saat kule meydanının etrafını dolduralım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesi saat kule meydanının etrafına bekliyorum."



Mete MEMİŞ / Bayburt Belediye Başkanı