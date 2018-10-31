Toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla başlayan toplantı Saygı Duruşu’nda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmasında Cumhuriyet’in 95. Yıldönümü vesilesiyle katılımcılara tebriklerini bildiren Vali Pehlivan, “İnşallah tarih boyunca olduğu gibi nice yüz yıllar devletimizin, milletimizin birlik ve beraberlik içinde payidar olmasını diliyorum. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı tebrik ediyorum.” dedi.

Vali Pehlivan, daha sonra KHGB tarafından hayata geçirilen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. 2018 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında İl merkezine bağlı köylerde 9 Milyon 511 bin TL ödenek kullanıldığını belirten Vali Pehlivan, “Bahse konu ödeneği Tahsisat Komisyonumuzda yol, içme suyu, atık su ve ortak alım ödenekleri şeklinde sınıflandırmıştık. Buna göre yol projeleri ödeneği için 4 milyon TL ayırmıştık. Bu 4 milyon TL ile 19 köyümüzde 172 bin metre kare asfalt kaplama işi gerçekleştirdik. İçme suyu projeleri için 700 bin TL ayırmıştık. Bu 700 bin TL ödenekle 4 köyde içme suyu isale hattı yapım işi, 4 köyümüzde de içme suyu şebeke yapım işi projeleri yapıldı. Atık su projeleri için de 1 milyon 850 bin TL ayırmıştık. Bu ödenekle 8 köyde köy içi kanalizasyon, şebeke hattı ve fosseptik yapım işlerini tamamladık. Kalan 2 milyon 800 bin TL ödenekle özel idare araçlarımızın akaryakıt gibi muhtelif ihtiyaçları başta olmak üzere ortak giderlerinde kullanmış olduk.” dedi.

2018 yılı yatırımlarında hem nakdi hem de fiziki olarak yüzde yüz gerçekleşme sağlandığını kaydeden Vali Pehlivan, “Özel İdare kapsamında yaptığımız yatırımlardan bahsedecek olursak; geçtiğimiz yıl bu açıdan çok verimli bir yıl olmuştu. Ekonomideki hareketlilikler bu yıl için planladığımız çalışmaların maliyetlerini iki katından daha fazla arttırdı. Buna rağmen hedeflerimizi üçte ikiye yakın oranında yakaladık. 2017 yılında 28 köyümüzün köy içi yol asfalt kaplama işlerini yapmıştık. 2018 yılında 40 köyümüzü tamamladık. Bunun için 56 bin ton asfalt kullandık Geçen yıl biliyorsunuz içme suyu projelerine ağırlık vermiştik. Ya yenileme çalışması ya da onarım çalışması yapıldı. Bu kapsamda 129 su deposunu yeniden yapmıştık. 2018 yılında yollara ağırlık vermeyi hedefledik. Bunun yanında en az köy içleri kadar önemli olduğunu düşündüğümüz köy bağlantı yollarının bakım ve onarımı çalışmaları vardı. Mayıs ayında bakım onarım çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında 380 kilometre bakım onarım gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sadece çukurları doldurmaktan ibaret değil. Birçok noktada kesit almak suretiyle adeta sıfırdan yaptık. Sorunlu kısımları bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt ile kapladık.” açıklamasında bulundu.

Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan çalışmaların bir kısmının tamamlandığını belirten Vali Pehlivan konu hakkında şunları söyledi: “ Yeşil Yol Projesi malum, Karadeniz’deki yaylaları bir birine bağlamayı hedefleyen bir proje. Bizim diğer hizmetlerin yanı sıra üzerinde durduğumuz önemli bir çalışma. Sultan Murat – Limonsuyu – Aydıntepe istikametinde 14 kilometrelik çok güzel bir asfalt yol yaptık. Toplamda 32 kilometre olacak. Kalan kısmı da inşallah 2019 yılında tamamlayacağız ve Aydıntepe şehir geçişi de dahil olmak üzere İncili Köyü’ne kadar bağlantısını gerçekleştireceğiz.”

Su kanal projeleri kapsamında geçtiğimiz yıldan kalan 4 adet içme suyu deposun tamamlandığını aktaran Vali Pehlivan, “18 köyümüzde 45 bin metre boru kullanılarak isale hattı yapıldı. 7 köyde 5 bin metre su şebekesi yapıldı. KÖYDES imkanları ile 4 köyde isale 3 köyümüzde şebeke yapımı tamamlandı. DOKAP’tan 4 köyümüzün sulama suyu tesisi için ödenek aktarıldı. Bunların ihalesi yapıldı. İnşallah sene sonuna kadar bitirmeye çalışacağız. Özel İdare imkanlarıyla bir köyümüzün içme suyu projesini yapmamızın yanı sıra 10 köyde 10 bin metre boru kullanarak sulama hattı bakım onarımı gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılık bölgesi olduğumuz için sulama şüphesiz çok önemli. Bu konuya da ağırlık veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Altyapı çalışmaları kapsamında KÖYDES’ten 9, Özel İdareden 6 hattın yapımının tamamlandığını dile getiren Vali Pehlivan bu çalışmalara ek olarak İller Bankası katkısıyla 22 kanalizasyon hattının yapıldığını bildirdi. Vali Pehlivan 73 köyde de 12 bin metre boru kullanılarak kanalizasyon bakım onarımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Vali Pehlivan içme suyu problemlerini özellikle takip ettiklerini ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek adına köylerdeki 226 su deposunun temizliğinin sürekli hale getirildiğini kaydetti.

Bazı köylerde su depolarıyla ilgili yaşanan problemlere dikkat çeken Vali Pehlivan açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Suyun tek başına olması yeterli mi ? Hayır. Sağlıklı da olması gerekiyor. Bunun için de 152 depoda aktif otomatik klorlama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Depolarımıza tam otomatik klormatik cihazları takıldı. Kalan depoların elektrik hattı yapım çalışmaları ilgili kurumlarımızın takibinde devam ediyor. Bu çalışmalarımız tamamlandığında depoların tamamında klormatik cihazları bulunacak. İnsan sağlığı açısından suların temizliği son derece önemli ve hayati bir durum. Muhtarlarımızdan bu cihazları korumalarını ve klorlama çalışmalarını takip etmelerini özellikle istiyorum. Memnuniyetle görüyoruz ki özellikle 2005 yılında KÖYDES projesinin hükümetimiz tarafından başlatıldığı günden bugüne Köylerimizde sayısız altyapı yatırımı hayata geçirilmiş durumda. Elbetteki daha yapılacak işler de var. Hayat devam ettikçe yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşam koşullarını daha da iyileştirmek amacıyla devletimizin,ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle her alanda gerekli proje ve yatırımlar bundan sonra da inşallah artarak devam edecektir. Hizmetlerin hayata geçmesi konusundaki özverili çalışmalarından dolayı Özel İdare ve Birliğimize, katkı ve işbirliği yapan Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

Vali Pehlivan’ın açıklamalarının ardından Birlik Harcama Yetkilisi Erkan Karakoyun 2019 bütçe gerçekleşme rakamlarını açıkladı.

Toplantı Muhtarların çeşitli konularda görüş, öneri ve taleplerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Meclis Üyeleri Yaşar Bilgeoğlu ile Süleyman Ağın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürleri ve Muhtarlar katıldı.