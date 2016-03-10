Memur-Sen Konfederasyonu Bayan İl Temsilcilerden Belediye Başkanı Memiş'e Ziyaret

Memur- Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların bayan il temsilcileri, bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti. Bem-Bir-Sen Temsilcisi Beyza Uçurum, Memur Büro-Sen Temsilcisi Zübeyde Çelik, Diyanet-Sen Temsilcisi Hilal Kiki ve Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Serap Şeker “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ziyaret ettikleri Başkan Memiş’e çiçek takdim etti.

Memur-Sen Konfederasyonu Bayan İl Temsilcilerden Belediye Başkanı Memiş'e Ziyaret
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı  Memiş, “Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü tebrik ederim. Genel olarak Bayburt’ta kadınların güçlü bir fügür olarak oraya çıkması gerekiyor. Türkiye’de ki bütün kadınlara değer veren bir Başbakan var. Kadını değerli gören bir Cumhurbaşkanı var. Konuşmalarıyla, tarzlarıyla eşlerinin yanında bulunmalarıyla Türkiye’de Türk kadınının önce çıkma adına önemli bir gelişme” dedi.

Erkeklik onurunun kadına verilen hürmetle olacağını konuşmalarında dile getiren idarecilerin olduğunuda belirten Başkan Memiş şöyle devam etti:

“Kadına hürmet etmeyen bir erkeğin onurundan bahsemeyiz diyen Başbakanımız var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Bayburt’ta da kadınlarımıza elimizden gelen desteği veririz. Taraf olmadan Bayburt’taki kadınları bir araya getirerek, birlikteliği başarırız. Eğitimli bir bakışı Bayburt başarır. Bu şehrin her tarafına kadın eli değmeli. Eğitime de, yönetime de kadın eli değmeli. Bizim görmediğimiz zarafeti, inceliği kadınlar daha rahat görebilir.”

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı başkan Memiş'e teşekkür eden  Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı  bayan il temsilcileri ise  şehrin yöneticilerinin Bayburt’ta kadınların hayata atılmasında ve hayatın her alanında yer almasını desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirterek bu desteğin kadınları Bayburt için ellerinden geleni yapma konusunda daha çok cesaretlendireceğini söylediler.
 

Etiketler; #memur sen kadınlar
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