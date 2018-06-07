 ﻿
MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
0
Kırklartepe Barajı inşaatında inceleme
Kırklartepe Barajı inşaatında inceleme
0
0
Turkcell Bayburt’ta 1000 kişiye iftar verdi
Turkcell Bayburt’ta 1000 kişiye iftar verdi
0
banner399

MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!

Maliye Bakanı Naci Ağbal kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Ağbal, “Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak.” dedi.

MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
07 Haziran 2018 Perşembe 16:55

Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15’inde maaşlarını aldıklarını anımsattı.

Haziran ayı maaşlarının ayın 15’i itibarıyla Ramazan Bayramı’nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

“Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı’na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak.”

Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, “Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar.” diye konuştu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Öte yandan, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere verilecek bin lira ikramiyenin ödemelerine de bugün itibariyle başlandı. Bağ-Kur ve SGK emeklileri ikramiyesini 7 Haziran’da, SSK emeklileri ise 8 Haziran’da alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Vali Ali Hamza Pehlivan, Kırklartepe Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.
Sonraki Haber
İL SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZDEN SAHURDA HASTANE ZİYARETİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.