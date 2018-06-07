Maliye Bakanı Naci Ağbal kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Ağbal, “Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak.” dedi.

Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15’inde maaşlarını aldıklarını anımsattı.

Haziran ayı maaşlarının ayın 15’i itibarıyla Ramazan Bayramı’nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

“Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı’na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak.”

Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, “Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar.” diye konuştu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Öte yandan, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere verilecek bin lira ikramiyenin ödemelerine de bugün itibariyle başlandı. Bağ-Kur ve SGK emeklileri ikramiyesini 7 Haziran’da, SSK emeklileri ise 8 Haziran’da alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.