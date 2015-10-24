Memiş Temizlik İşleri Personeli İle Bir Araya Geldi

Belediye Başkanımız Mete Memiş’in personel ile toplantıları devam ediyor. Başkanımız Memiş’in bu seferki konukları Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli personeldi. Belediye Başkanımız Temizlik İşleri personeliyle Ak Parti Bayburt Milletvekili Naci Ağbal ve Bayburt Milletvekili Adayı Şahap Kavcıoğlu ile BAYSİAD Yönetim Kulu Başkanı Salim Arslanhan’ında katıldığı sabah kahvaltısı programında bir araya geldi. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanımız Mete Memiş şunları ifade etti:

Gecelerini gündüzlerine katıp Bayburt’un temizlenmesi noktasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan çok kıymetli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Şuna şahidim gündüz mesaileri bittiği zaman gecede iş yapılması gerekiyorsa ne zaman talep ettiysek gelip çalıştılar bugüne kadar kırmadılar. Tabi gece çalışan arkadaşlarımızda onlara gündüzde ihtiyaç duyulduğunda gündüzleri de Bayburt’un temizlenmesi adına, belediyemizin dışarıdaki imajının düzgün olması adına hep fedakârlık ettiler.

Karşılık Beklemediniz

Karşılığında sadece Bayburt’u düşündüler. Çünkü bu çalışmalarının karşılığında ek bir ücret alamadılar. Bununda nedeni tamamen Bayburt’a olan sevgileri ve belediyeye olan güvenleriydi. İnşallah bizde yani ben ve arkadaşlarım bu kardeşlerimizi hep koruyacağız hep yanlarında olacağız. Biz ihtiyaçları olduğu zamanda hiç endişeleri olmayacak. Başkan ve Bayburt Belediyesi bu arkadaşlarımızın yanında olacak. Bugüne kadar oldu.

Temizlikle İlgili Aksaklı Olursa Personelimizden Değil Bizde Kaynaklı

Bayburt’ta temizlikle ilgili aksayan bir şey varsa şunu bilin ki bu arkadaşlarımızın yüzünden değil beklide bizim yüzümüzdendir. Alt yapı çalışmalarından dolayı bazı yerlere yığılan hafriyatlar arkadaşlarımızın araçlarının girmesine engel olmuştur ve çöplerin alınmasın da belki 1 günlük 3 saatlik 5 saatlik gecikmeler olmuştur. Bu kusur arkadaşlarımızın değil bizim. Birde şunu ifade edelim bazı sitelerde kapılarını kilitlediklerinden nöbetçileri bulunamamış ve oralardaki çöplerin alınmasında da gecikmeler olmuştur. Bunun dışın bu arkadaşlarımı otururken hiç görmedik. Verilen işi en güzel şekliyle yaptılar bundan sonrada yapacaklar.

Kadro Müjdesi

Değerli arkadaşlarım sayın vekilimizin ve genel başkan yardımcımızın seçim beyannamesi hazırlanıyorken kendi talebiyle taşeron şirkette çalışan elemanlarımızda yani sizler kadroya geçeceksiniz. Ben tekrar Bayburt’umuza yaptığını hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı Şahap Kavcıoğlu’ da kısa bir selamlama konuşması yaparak şunları belirtti:

Sizler Bayburt’un Gerçek Emekçilerisiniz

Biraz önce arkadaşlarımla sohbet ettik. Sizler Bayburt’un gerçek emekçilerisiniz. Yanımdaki arkadaşım sabah 5’te yolları sokakları temizlemeye başladığını söyledi. Yani biz sabah uyanıp şehri turlamaya başladığımızda karşılaştığımız temiz Bayburt sizin emeklerinizle oluşuyor. İşiniz gerçekten zor.

Bayburt’un Güzel Bir Şehir Olacağı Ümidi Bende Fazlasıyla Var

40 yıllık bir sorun olan alt yapı çalışmalarına başlanmasıyla beraber üzerinizde baya sorumluluk oluştu. İnşallah sonuna gelindi. Sayın başkanımızın ve sizlerinde emeğiyle Bayburt’un alt yapısı ve üst yapısıyla yaşanabilir güzel bir şehir olacağı ümidi bende fazlasıyla var. İnşallah bundan sonrada hep beraber yapacağımız çalışmalarla Bayburt’ta mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağız.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal ise taşeron işçilere kadrodan Bayburt için önümüzdeki dönem nelerin yapılacağını içeren konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması Konusu Epeydir Masada

Değerli arkadaşlar yaptığınız iş emeğe dayanıyor. Dolayısıyla zor ve meşakkatli bir iş. Allah yaptığınız hizmetleri m hayırlara vesile kılsın. Benim sizinle olarak ilk söyleyeceğim şey sayın başkanda belirtti taşeron işçilerin kadroya alınması konusu epeydir masada biz seçimden önceki dönemde de bunun hazırlığını yaptık. Yasasını çıkardık bakanlar kurulu kararı kalmıştı oda tamamlanmak üzereydi seçimlerin hemen akabinde onu da yapacaktık. Bazı şeyleri konuşabiliyorsak yapabileceğimizi söylüyorsak bunun arkasında kendimize olan güvenimiz yatıyor. Bugün sizlerin kamuya geçecek olması kamuya bir maliyet getirecek. Ama diyoruz ki biz işimizi güzel yaptık, düzgün yaptık. Arkadaşlarımızın emeğinin karşılığı olarak kamuya alınmasının vakti artık geldi. Gelsinler aynı hizmeti kamunun elemanı olarak yapsınlar. Bunun getireceği maliyeti de biz karşılarız.

Bizim Bayburt’la İlgili Hayallerimiz Var

Bizim Bayburt’la ilgili hayallerimiz var siz her gün sahadasınız kentteki dönüşümü siz izliyorsunuz. İş yaptığınız mahallelerdeki yerine göre kötü yapılaşmaları görüyorsunuz yerine göre de güzel yapılaşmaları şehrin değişen siluetini görüyorsunuz. Biz istiyoruz ki Bayburt sokaklarıyla, caddeleriyle, binalarıyla kendisiyle herkesin huzurlu bir şekilde yaşayabileceği şehrinden gurur duyacağı bir yere dönüşsün. Bunun gayreti içinde olacağız. Bunun olması içinde paranız olması gerekir. Biz yıllardır bu ekonominin temellerini sağlamlaştırırken buna dikkat ettik. Düzgün ve doğru nişler yapalım diye kaynağımız olsun. Paramız olsun ve güzel işler yapalım. Allaha şükürler olsun bugün Türkiye’nin dört bir tarafında bizi gururlandıran büyük projeler yapıyoruz. Bunlar Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde projeler. Mesela bir baraj yapıyoruz. Diyoruz ki bu baraj Dünyanın en büyük dördüncü barajı, tüp geçit yapıyoruz diyoruz ki içinden 3 tane geçişi olan bu proje dünyada ilk. Bütün bunları yapabilmek içinde gücünüz olması lazım.

Bayburt’a Daha Fazla Kaynak Getireceğiz

Bayburt Belediyesi içinde aynı şey geçerli ben kaynak sıkıntısı yaşandığını buraya gelmeden öncede biliyordum. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde karınca kararınca gücümüz kullanarak Bayburt’a daha fazla kaynak getireceğiz. Bayburt Belediyemizi destekleyeceğiz. Hem para olarak, hem de imkân olarak. Sizlerde inşallah buna destek vereceksiniz Bayburt Belediyesi Bayburt’ta gelenleri, Bayburt’ta yaşayanları memnun edecek örnek bir belediye haline gelecek. Bizim hayalimiz bu.





