Mektup isimli tiyatro oyununu Bayburt’ta sergilediler

Şair Zihni Kültür Merkezi salonunda ‘Mektup’ isimli tiyatro gösterisi sergilendi.
Bayburt Belediyesi katkılarıyla saat 20.00’de, Naci Ahıskalıoğlu'nun Açış sunumuyla başlayan Tiyatronun oyunculuğunu Metin Yıldırım, Hayrettin Batur, İlker Taze, Rasim Yetişkin ve Taner Kaya yaparken yazan-yöneten Yusuf Engin Gezer yaptığı açıklamada, “Didar Sahnesi tarafından sahneye konulan tiyatro, toplumun her kesiminden insanı ilgilendiren vefa, dostluk, birlik-dayanışma ve empati konularına vurgu yapan temasıyla Sami ve Yusuf’un yıllar süren dostluğunu ele alarak izleyicileri düşündürürken aynı zamanda güldüren Tek Perde Tiyatro Oyunudur.
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