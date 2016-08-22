Mehteran Bu Kez Çocukların Yorumuyla Sahnedeydi

Bayburt Belediyesi'nin organizasyonunda Bayburt'a gelen Kocaeli’nin Kartepe İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk mehteran takımının Türk Dünyası Parkında verdiği konser vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Çıktıkları turne kapsamında Bayburt’a da gelen çocuk mehteran takımı seslendirdikleri birbirinden coşkulu mehter marşlarıyla vatandaşları mest etti. Miniklerinde yoğun ilgi gösterdiği konser Cumhuriyet Caddesinde gerçekleştirilen mehter yürüyüşüyle sona ererken Kocaeli Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı sergiledikleri performansla dinleyenlerden tam not aldı.
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