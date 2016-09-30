MEHMET GELDİ’DEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 5. Bölge Koordinatörü ve 24. Dönem Ak Parti Giresun Milletvekili Mehmet Geldi ile Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

MEHMET GELDİ’DEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş Mehmet Geldi ve Hakan Kobal’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
Projeler Hakkında Bilgilendirildiler
Belediye Başkanı Mete Memiş’le bir süre sohbet eden Geldi ve Kobal ise Başkan Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar dilediler. Ziyaret sırasında Bayburt Belediyesinin hayata geçirdiği ve geçireceği projeler hakkında Başkan Memiş’ten bilgi alan Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 5. Bölge Koordinatörü ve 24. Dönem Ak Parti Giresun Milletvekili Mehmet Geldi daha sonra belediyeden ayrıldı.

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