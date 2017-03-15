Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Konferansı Düzenlendi

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 14 Mart 2017’de, Bayburt Üniversitesinde bir program düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen programda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Törenek “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” konulu bir konferans verdi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki programa Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenek sunumda Akif’in İstiklal Marşı'nı yazma serüveniyle başladı. Şiirin yazıldığı dönemin şartlarının ve şairin kişilik özelliklerinin şiirdeki etkisinden bahsetti. Daha sonra İstiklal Marşı'nın mısralarının arasında gizlenmiş belli başlı kavramları açıklayan Törenek, istiklal, millet, iman, şehadet, dua gibi kavramların sadece şairin kaleme aldığı bu şiirde olmadığını aynı zamanda diğer şiirlerinde ve hayatının her alanında olduğunu söyledi. Mehmet Akif’in yarışmaya katılmasında etkili olan Hamdullah Suphi’nin neden ille de Akif üzerinde durduğunu ise Törenek, Akif’in gerek karakterinde gerekse şiirlerinde kendini gösteren hamaseti (vatan sevgisi) ile açıkladı.

Milli marşların en önemli özelliğinin milletlerin duygularına tercüman olması olduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Törenek, bizim milli marş yarışmamıza katılan 726 şiir içerisinde finale kalan 7 şiirden örnekler verdi.

Akif’in bu şiirinin bu kadar benimsenmesinin nedenlerinden biri olarak samimiyetini işaret eden Törenek, Akif'in şiirinde milletin kahramanlık, bağımsızlık, vatan konusundaki hassasiyetine olan inancını yansıttığını ve bunun da İstiklal Marşı'nın milletçe benimsemesinde etkili olduğunu söyledi.

Şiirin her kıtasını tek tek analiz eden Törenek sözlerini şu şekilde noktaladı: “ Merhum Mehmet Akif’in diliyle İstiklal Marşı; bağımsızlığın bir haykırışıdır, imanın bir şahlanışı, azmin dile gelişidir. İçten gelerek, duyularak, yaşanarak yazılmıştır. Ismarlama bir şiir değildir. Şairin kendisi de ısmarlama şiir yazılamayacağını söylemiştir. Çünkü aşk, iman, ümit ve gayret… Bunların hiçbiri ısmarlama olmaz.”

Program Vali Ustaoğlu'nun konuşmacı Törenek'e plaket takdim etmesiyle sona erdi.