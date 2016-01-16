Medeniyet Kulübü Faaliyet Raporunu Açıkladı

2071 medeniyet gençliği Bayburt Üniversitesi Bünyesinde “Medeniyet Kulübü” olarak faaliyet gösteren kulüp Misyonu ve Vizyonu tamamen gençlere adanmış, kendi düşünce ve fikirleriyle yön bulan bir kulüp olarak faaliyetlerde bulunmaktadır.
2071 medeniyet gençliği 2014 yılında İstanbul’da kurulan ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen genç bir dernektir.
Bizler Yeni Türkiye’nin Medeniyet Gençliği olarak önce kendimizi inşa etmek daha sonra da bu toplumu ve bu ülkeyi inşa etmek istiyoruz. Büyük hayaller kuramayanlar büyük hedefler belirleyemezler. Bizler 2071 Türkiye’sinin hayallerini kurarak, heyecanını hissederek adım attık ve yola çıktık. Taklit etmek değil, yapmak ve üretmek, Planlar yapmak ve büyük düşünmek, Ve risk alarak yürümek istiyoruz. Ortak değerlerimiz Dinimiz, vatanımız, tarihimiz, kültürümüz ve geçmiş medeniyetimizden hareketle bu ülkenin bir parçası olan; Bütün yüreklere ve bütün gönüllere dokunmak istiyoruz. İnsanı ve toplumları ayakta tutan değerler sistemidir. Bu ise inaçtır. “İnancı sağlam olanların duruşları da sağlamdır.” Bizler: Mehmet Akif Ersoy’un dile getirdiği “Asımın Nesli” gibi Necip Fazıl Kısakürek’in dile getirdiği “Büyük Doğu Gençliği” gibi Nurettin Topçu’nun “Beklenen Gençliği” gibi Sezai Karakoç’un “Diriliş Gençliği” gibi yola çıkmak Ve imanlı ve dindar bir nesil olarak bu ülkeyi yeniden imar ve inşa ederek 2071 yılına taşımak istiyoruz. Kütüphaneler kurarak kitaplarla, programlarla, sosyal etkinliklerle gençlerimizi buluşturarak her alanda yetiştirmek, gençliğimizi ayağa kaldırmak, dünya ile entegre halde gençliğimizin üretimlerini bu ülkenin geleceğinin harcı yapmak istiyoruz.
Medeniyet Kulübü Başkanı Ercan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;
Öncelikle Kulübümüzü Bayburt Üniversitesinde Kurmamızı sağlayan ve birçok etkinlikte bizzat imzası bulunan Değerli Başkanım; Syn Yasin Altuntaş’a teşekkürü borç biliriz.
İstanbul Merkezli Kurulan Derneğimiz Kuruluş amacı itibariyle ilk olarak Bayburt Üniversitesi’nde Faaliyetlerine Başlamış Bulunmaktadır.
Yapılan Sosyal Etkinlikler ile Öğrencilere Stres ve Zihin yorgunluğunu düşürmek ve Motivasyonu artırmak amacıyla devamını sağlayacağız. Bayburt Üniversitesi Tarihinde En çok etkinliği yaptıklarını ifade eden kulüp başkan yardımcısı; Arda Demir Bizi yalnız bırakmayan ekibimize ve tüm arkadaşlara teşekkür etti.
Bir sonraki etkinliklerde arkadaşların fikirleri ile yönlenecek ve sosyal açıdan gayet olumlu projeler ile yine karşınızda olacağız. 2015 Mart ayı içerisinde İstanbul-Ankara Gezisi Nisan ayı içerisinde 5 Köy Okuluna Kütüphane Mayıs ayı içerisinde 300 Kişilik Ücretsiz Sertifika zirvesi yapacaklarını bildirdi.
2071 Medeniyet Gençliği Faaliyet Raporu;
1-) Gürcistan-Batum Gezisi
2-) Köy Okullarına Yardım Kampanyası
3-) Palandökende Kayak
4-) Mescid-İ Aksa Basın Açıklaması
5-) Zihinsel Engelliler Merkezine Yardım Kampanyası
6-) 5 Günlük İstanbul-Ankara Gezisi
7-) Gürcistan Gezisi
8 -) Erzurum Gezisi
9-) Güneydoğu Anadolu Gezisi
10-) Köy Okulları Yardım Kampanyası
11-) Öğrenci Evlerine Erzak Yardımı
12-) 200 Kişiye Ücretsiz 2 Sertifikalı Eğitim
13-) İhh İle Birlikte Ücretsiz İstanbul’a Yürüyüş
14-) Mustafa Köseoğlu Karşılama Töreni
15-) Köy Okulları Yardım Kampanyası
16-) Baksı Müzesi-Yeraltı Şehri Gezisi Ve Piknik
17-) Bayburt’taki Liselerde Ücretsiz Olarak Paramı Yönetebiliyorum Eğitimleri Verdik
2013 – 2014 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER
1-) Sümela manastırı ve Uzungöl gezisi
2-) Rize-Batum gezisi
3-) Rafting
4-) Doğa Kampı
5-) Huzur evi ziyareti ve Fidan dikimi
6-) Trekking
7-) Sertifikalı eğitim semineri(Şehir ve Bölge planlama,Zemin Mekaniği)
8 -) Çımağıl mağarası gezisi
9-) Aydıntepe yeraltı şehri gezisi
10-) Mısırdaki 529 idam için Basın açıklaması
11-) Somadaki şehitler için 1069 yasin-i şerif kampanyası ve hatim duası
12-) Somadaki şehitler için BASIN açıklaması
13-) Yaşlılarımız ile yenişehir parkında piknik
14-) Bayburtspor şampiyonluk maçına malatyaya gittik
15-) İHH’nın düzenlemiş olduğu İstanbul yürüyüşüne katıldık
16-) Dünya çevre gününde Rafting Botlarının üzerinden çoruh nehrini temizledik
17-) Paramı yönetebiliyorum sertifikalı eğitimini 300 lise öğrencisine verdik
18-) Bisiklet turları düzenledik
19-)Yakup abdal gezisi ve kamp
20-) Baksıda Polisler-Hocalarla Rafting
21-) 8 Mart dünya kadınlar gününü düzenledik.
22-) Dünya çevre gününde yamaç paraşütü ile ”Çevreyi hor gören,Geleceği zor görür” sloganıyla uçtuk
2071 Medeniyet Gençliği Bayburt Sorumlusu; Yasin Altuntaş ise Şunları ifade etti;
2071 medeniyet gençliği olarak Yapmış Olduğumuz Tüm Faaliyetlere Sponsor Olup Hiçbir Fedakarlıktan Kaçınmayan ve Desteğini Hiçbir Zaman Esirgemeyen Değerli Büyüklerime Teşekkürü Borç Biliriz.. Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü- Syn. Emin Çıkrıkçı Ak Parti Bayburt İl Başkanı -Syn.Hakan Kobal Bayburt Derneği Eski Başkanı – Syn.Abdurrahman Polattimur Bahçelievler Bayburt Derneği – Syn.Savaş Mercimek Kalecik Köyü Antrenörü – Syn.Celalettin Musullu Era Kolejleri Genel Müdürü -Syn.Sezai Eyüpoğlu Rednasis – Syn.Şeref Ateş Tügva Bayburt İl Başkanlığına Emiray Yapı Denetim -Syn.Mustafa Eyidoğan Yavuz Kardeşler İnşaat -Syn.Yavuz Atıcı Onur Plastik – Syn. Ayhan Kurt Güzel-Ay İnsaat – Syn.Aytekin Musullu Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğü – Syn.Serdar Şahin Ag İnşaat – Syn.Adem Gültekin Erdoğru Yapı Denetim – Syn.Gıyasettin Doğru Polat Peyzaj- Syn.Davut Polat teşekkür etti.