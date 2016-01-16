Medeniyet Kulübü Faaliyet Raporunu Açıkladı

Bayburt Üniversitesi Bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Kulübü bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili açıklama yaptı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 2071 Medeniyet Gençliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Çıkrıkçı şunları söyledi;

2071 medeniyet gençliği Bayburt Üniversitesi Bünyesinde “Medeniyet Kulübü” olarak faaliyet gösteren kulüp Misyonu ve Vizyonu tamamen gençlere adanmış, kendi düşünce ve fikirleriyle yön bulan bir kulüp olarak faaliyetlerde bulunmaktadır.

2071 medeniyet gençliği 2014 yılında İstanbul’da kurulan ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen genç bir dernektir.

Bizler Yeni Türkiye’nin Medeniyet Gençliği olarak önce kendimizi inşa etmek daha sonra da bu toplumu ve bu ülkeyi inşa etmek istiyoruz. Büyük hayaller kuramayanlar büyük hedefler belirleyemezler. Bizler 2071 Türkiye’sinin hayallerini kurarak, heyecanını hissederek adım attık ve yola çıktık. Taklit etmek değil, yapmak ve üretmek, Planlar yapmak ve büyük düşünmek, Ve risk alarak yürümek istiyoruz. Ortak değerlerimiz Dinimiz, vatanımız, tarihimiz, kültürümüz ve geçmiş medeniyetimizden hareketle bu ülkenin bir parçası olan; Bütün yüreklere ve bütün gönüllere dokunmak istiyoruz. İnsanı ve toplumları ayakta tutan değerler sistemidir. Bu ise inaçtır. “İnancı sağlam olanların duruşları da sağlamdır.” Bizler: Mehmet Akif Ersoy’un dile getirdiği “Asımın Nesli” gibi Necip Fazıl Kısakürek’in dile getirdiği “Büyük Doğu Gençliği” gibi Nurettin Topçu’nun “Beklenen Gençliği” gibi Sezai Karakoç’un “Diriliş Gençliği” gibi yola çıkmak Ve imanlı ve dindar bir nesil olarak bu ülkeyi yeniden imar ve inşa ederek 2071 yılına taşımak istiyoruz. Kütüphaneler kurarak kitaplarla, programlarla, sosyal etkinliklerle gençlerimizi buluşturarak her alanda yetiştirmek, gençliğimizi ayağa kaldırmak, dünya ile entegre halde gençliğimizin üretimlerini bu ülkenin geleceğinin harcı yapmak istiyoruz.

Medeniyet Kulübü Başkanı Ercan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

Öncelikle Kulübümüzü Bayburt Üniversitesinde Kurmamızı sağlayan ve birçok etkinlikte bizzat imzası bulunan Değerli Başkanım; Syn Yasin Altuntaş’a teşekkürü borç biliriz.

İstanbul Merkezli Kurulan Derneğimiz Kuruluş amacı itibariyle ilk olarak Bayburt Üniversitesi’nde Faaliyetlerine Başlamış Bulunmaktadır.

Yapılan Sosyal Etkinlikler ile Öğrencilere Stres ve Zihin yorgunluğunu düşürmek ve Motivasyonu artırmak amacıyla devamını sağlayacağız. Bayburt Üniversitesi Tarihinde En çok etkinliği yaptıklarını ifade eden kulüp başkan yardımcısı; Arda Demir Bizi yalnız bırakmayan ekibimize ve tüm arkadaşlara teşekkür etti.

Bir sonraki etkinliklerde arkadaşların fikirleri ile yönlenecek ve sosyal açıdan gayet olumlu projeler ile yine karşınızda olacağız. 2015 Mart ayı içerisinde İstanbul-Ankara Gezisi Nisan ayı içerisinde 5 Köy Okuluna Kütüphane Mayıs ayı içerisinde 300 Kişilik Ücretsiz Sertifika zirvesi yapacaklarını bildirdi.

2071 Medeniyet Gençliği Faaliyet Raporu;

1-) Gürcistan-Batum Gezisi

2-) Köy Okullarına Yardım Kampanyası

3-) Palandökende Kayak

4-) Mescid-İ Aksa Basın Açıklaması

5-) Zihinsel Engelliler Merkezine Yardım Kampanyası

6-) 5 Günlük İstanbul-Ankara Gezisi

7-) Gürcistan Gezisi

8 -) Erzurum Gezisi

9-) Güneydoğu Anadolu Gezisi

10-) Köy Okulları Yardım Kampanyası

11-) Öğrenci Evlerine Erzak Yardımı

12-) 200 Kişiye Ücretsiz 2 Sertifikalı Eğitim

13-) İhh İle Birlikte Ücretsiz İstanbul’a Yürüyüş

14-) Mustafa Köseoğlu Karşılama Töreni

15-) Köy Okulları Yardım Kampanyası

16-) Baksı Müzesi-Yeraltı Şehri Gezisi Ve Piknik

17-) Bayburt’taki Liselerde Ücretsiz Olarak Paramı Yönetebiliyorum Eğitimleri Verdik

2013 – 2014 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER

1-) Sümela manastırı ve Uzungöl gezisi

2-) Rize-Batum gezisi

3-) Rafting

4-) Doğa Kampı

5-) Huzur evi ziyareti ve Fidan dikimi

6-) Trekking

7-) Sertifikalı eğitim semineri(Şehir ve Bölge planlama,Zemin Mekaniği)

8 -) Çımağıl mağarası gezisi

9-) Aydıntepe yeraltı şehri gezisi

10-) Mısırdaki 529 idam için Basın açıklaması

11-) Somadaki şehitler için 1069 yasin-i şerif kampanyası ve hatim duası

12-) Somadaki şehitler için BASIN açıklaması

13-) Yaşlılarımız ile yenişehir parkında piknik

14-) Bayburtspor şampiyonluk maçına malatyaya gittik

15-) İHH’nın düzenlemiş olduğu İstanbul yürüyüşüne katıldık

16-) Dünya çevre gününde Rafting Botlarının üzerinden çoruh nehrini temizledik

17-) Paramı yönetebiliyorum sertifikalı eğitimini 300 lise öğrencisine verdik

18-) Bisiklet turları düzenledik

19-)Yakup abdal gezisi ve kamp

20-) Baksıda Polisler-Hocalarla Rafting

21-) 8 Mart dünya kadınlar gününü düzenledik.

22-) Dünya çevre gününde yamaç paraşütü ile ”Çevreyi hor gören,Geleceği zor görür” sloganıyla uçtuk

2071 Medeniyet Gençliği Bayburt Sorumlusu; Yasin Altuntaş ise Şunları ifade etti;

2071 medeniyet gençliği olarak Yapmış Olduğumuz Tüm Faaliyetlere Sponsor Olup Hiçbir Fedakarlıktan Kaçınmayan ve Desteğini Hiçbir Zaman Esirgemeyen Değerli Büyüklerime Teşekkürü Borç Biliriz.. Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü- Syn. Emin Çıkrıkçı Ak Parti Bayburt İl Başkanı -Syn.Hakan Kobal Bayburt Derneği Eski Başkanı – Syn.Abdurrahman Polattimur Bahçelievler Bayburt Derneği – Syn.Savaş Mercimek Kalecik Köyü Antrenörü – Syn.Celalettin Musullu Era Kolejleri Genel Müdürü -Syn.Sezai Eyüpoğlu Rednasis – Syn.Şeref Ateş Tügva Bayburt İl Başkanlığına Emiray Yapı Denetim -Syn.Mustafa Eyidoğan Yavuz Kardeşler İnşaat -Syn.Yavuz Atıcı Onur Plastik – Syn. Ayhan Kurt Güzel-Ay İnsaat – Syn.Aytekin Musullu Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğü – Syn.Serdar Şahin Ag İnşaat – Syn.Adem Gültekin Erdoğru Yapı Denetim – Syn.Gıyasettin Doğru Polat Peyzaj- Syn.Davut Polat teşekkür etti.





