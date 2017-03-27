MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan'ın Asaleten Ataması Resmi Gazetede Yayınlandı.

Sivas Vali yardımcılığı görevinden MEB destek hizmetleri genel müdürlüğüne atanan Salih Ayhan'ın asaleten ataması 25 Mart 2017 tarihli resmi gazete yayınlandı.Asaleten ataması yapılan destek hizmetleri genel müdürü Salih Ayhan'ı tebrik eder, başarılar dileriz.

Salih AYHAN Kimdir?

1976 Bayburt doğumlu olan Salih AYHAN, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2000 yılında tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans derecesi aldı. Aynı alanda doktora çalışması devam etmektedir.

Erzincan Hava Alayı Tören Birliğinde vatani görevini ifa eden Ayhan, 2004 yılında açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başladı. Birçok eğitim programına katılan Ayhan bu eğitim programları sonrasında 91. Dönem Kaymakamlık Kursuna çağrıldı ve bu kursu üstün başarı ile bitirdi.

Londra´da dokuz ay dil eğitimi alan Ayhan ayrıca TODAİE´de Kamu Diplomasisi Kursu´na katıldı.

Ordu Çatalpınar, Samsun Yakakent, Sivas Şarkışla kaymakam vekilliği görevinde bulunan Sayın Ayhan, Kastamonu İli Azdavay İlçesi ile Sivas İli Altınyayla ve Divriği İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. Sivas Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Ayhan, 2012-2016 yılları arasında Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından 28.12.2013 / 14.02.2014 tarihleri arasında 45 gün süreyle yerel yönetim bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere Avustralya´da düzenlenen Kısa Dönem Eğitim Programı´na katılmıştır.

Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunan, yine birçok vakıf, dernek ve birliklerde başkanlık ve üyeliklerde bulunmuş olan Ayhan, mütevelli heyetlerinde de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Sayın Salih AYHAN, 19.10.2016 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine başlamış ve halen bu görevi yürütmektedir. İyi derece İngilizce bilmektedir